Chelsea Hotel: Πωλείται σε κομμάτια η εμβληματική φωτεινή επιγραφή

Η φωτεινή επιγραφή του εμβληματικού ξενοδοχείου Chelsea στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης - τοπόσημο της πόλης και διάσημο σημείο συνάντησης συγγραφέων, καλλιτεχνών και μουσικών τις προηγούμενες δεκαετίες - πωλείται σε δημοπρασία.

Αργότερα αυτό τον μήνα, η πινακίδα νέον που εκτείνεται σε τρεις ορόφους του ξενοδοχείου - θα πωληθεί από τον οίκο δημοπρασιών Guernsey's, μαζί με άλλα αντικείμενα και έργα τέχνης από τη Νέα Υόρκη των δεκαετιών του 1970 και του 1980.

Η πινακίδα έχει χωριστεί σε κομμάτια και κάθε γράμμα ύψους 1,5 μέτρου από τη λέξη "hotel" θα προσφέρεται χωριστά, όπως ανέφερε στους NYT ο αρμόδιος της δημοπρασίας Άρλαν Έτινγκερ, ιδιοκτήτης του οίκου δημοπρασιών Guernsey's.

Η λέξη "Chelsea", η οποία έχει πλάτος 2,4 μέτρα και ύψος 1,3 μέτρα διατίθεται επίσης προς πώληση, μαζί με πολλά άλλα αντικείμενα από το ιστορικό ξενοδοχείο, όπως βιτρό παράθυρα, πόρτες και μια παλιά πινακίδα από το εστιατόριο El Quijote.

Το Chelsea Hotel χτίστηκε το 1880 και έχει ιστορική σημασία για το βικτοριανό γοτθικό αρχιτεκτονικό του στυλ.

Ανάμεσα στους διάσημους επισκέπτες - ενοίκους του ήταν ο θεατρικός συγγραφέας Άρθουρ Μίλερ, ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός Μπομπ Ντίλαν, η τραγουδίστρια Πάτι Σμιθ, ο ποιητής Ντίλαν Τόμας, ο ζωγράφος Τζάκσον Πόλοκ και πολλοί άλλοι.

«Η πινακίδα έδειχνε στον κόσμο ότι αυτό ήταν ένα μέρος ελεύθερης σκέψης, δημιουργικών συμβάντων, ενός θορυβώδους τρόπου ζωής» δήλωσε ο Έτινγκερ.

Τα αντικείμενα θα παρουσιαστούν σε έκθεση στο ξενοδοχείο Chelsea στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου. Η ηλεκτρονική δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η ιστορία του ξενοδοχείου

To ξενοδοχείο Chelsea βρίσκεται στη 222 West 23rd Street στη γειτονιά Chelsea του Μανχάταν, στην Νέα Υόρκη.

Χτίστηκε μεταξύ του 1883 και του 1884, σε σχέδια του Philip Hubert με ρυθμό που περιγράφεται είτε ως Queen Anne Revival ή Βικτοριανό - Γοτθικό.

Το μεγαλοπρεπές και εμβληματικό κτίριο έχει 12 ορόφους και λειτούργησε αρχικά ως συγκρότημα κατοικιών.

Μέχρι το 2022, το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου λειτουργεί ως πολυτελές ξενοδοχείο.

Το κτίριο αποτελεί τοπόσημο της Νέας Υόρκης και βρίσκεται στη λίστα του Εθνικού Αρχείου Ιστορικών Τοποθεσιών.

