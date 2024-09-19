Κ. Μητσοτάκης σε Ν. Χριστοδουλίδη: Ο συντονισμός μας είναι περισσότερο απαραίτητος παρά ποτέ

Με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, συναντήθηκε σήμερα, στις 11 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαστε εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όπως πάντα η Αθήνα και η Λευκωσία συντονίζουν τις ενέργειές τους εν όψει και των ενδιαφερομένων εξελίξεων στο Κυπριακό ζήτημα. Επομένως, θα μας δοθεί για ακόμα μια φορά η ευκαιρία να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση των ανοιχτών ζητημάτων, σε μια εποχή μάλιστα όπου δυστυχώς υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο χώρες πυλώνες σταθερότητας σε μια πολύ ταραγμένη γεωπολιτικά περιοχή του πλανήτη. Οπότε, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία ο συντονισμός μας είναι περισσότερο απαραίτητος παρά ποτέ» δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον κ. Χριστοδουλίδη.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν αποτελεί τη λύση του Κυπριακού. Και είμαι σίγουρος ότι μέσα από την επίλυση του Κυπριακού και την πλήρη εξομάλυνση και των ελληνοτουρκικών σχέσεων, θα συμβάλουμε ακόμη περισσότερο σε αυτό που Ελλάδα και Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα αποδεικνύουν ότι είναι πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας σε αυτή την περιοχή της ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας».

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, βασικό θέμα στην ατζέντα είναι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα, Great Sea Interconnector.

Πηγή: skai.gr

