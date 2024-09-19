Τριάντα προσωπικούς υπολογιστές (laptops) έκλεψαν άγνωστοι δράστες από τα γραφεία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στην οδό Δραγατσανίου στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστοι δράστες εισέβαλαν αρχικά στον πέμπτο όροφο του κτηρίου όπου στεγάζεται το τμήμα πληροφορικής του υπουργείου Εργασίας. Εκεί, αφού ερεύνησαν τους χώρους, δεν αφαίρεσαν κάτι και αποχώρησαν.

Στη συνέχεια, ανέβηκαν στον 7ο όροφο, όπου στεγάζονται τα γραφεία πληρωμής και δαπανών του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπου εντόπισαν τους 30 φορητούς υπολογιστές και τους αφαίρεσαν.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ η κλοπή έγινε αντιληπτή το πρωί της Τρίτης. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των Αρχών για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

