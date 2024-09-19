Στη σύλληψη ενός ισραηλινού πολίτη προχώρησαν τον περασμένο μήνα οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ με την κατηγορία ότι στρατολογήθηκε από το Ιράν για να σκοτώσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ή τον υπουργό Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ.

Κομβικό ρόλο φαίνεται ότι έχουν διαδραματίσει δύο Τούρκοι, οι οποίοι τον έφεραν σε επαφή με τους ιρανούς καθοδηγητές του.

Η Σιν Μπετ και η αστυνομία αναφέρουν σε κοινή δήλωση ότι ο ύποπτος μπήκε παράνομα στο Ιράν δύο φορές και έλαβε πληρωμή για να εκτελέσει τις αποστολές.

«Ο Ισραηλινός πολίτης μπήκε στο Ιράν... λαθραία μέσω των συνόρων κρυμμένος μέσα σε μια καμπίνα φορτηγού», ανέφερε μια δήλωση των IDF. «Συναντήθηκε με πρόσθετους πράκτορες των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών και του ζήτησαν να πραγματοποιήσει δραστηριότητες για το Ιράν στο ισραηλινό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης δολοφονικών επιθέσεων».

Η σχέση του με την Τουρκία

Ο συλληφθείς, που τα τελευταία χρόνια είχε αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Τουρκία, είχε δεχθεί εντολές για εκτέλεση διαφόρων αποστολών, μεταξύ αυτών και δολοφονίες ανώτατων αξιωματούχων του Ισραήλ.

Τον Απρίλιο του 2024, ο ύποπτος συμφώνησε, με τη μεσολάβηση δύο Τούρκων, του Andrey Farouk Aslan και του Junayd Aslan, να συναντηθεί με έναν πλούσιο επιχειρηματία που ζει στο Ιράν, ονόματι Έντι, για να προωθήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, αναφέρει η Σιν Μπετ.

Ο ύποπτος ταξίδεψε στην τουρκική πόλη Samandag, κοντά στη Συρία, και συναντήθηκε με δύο εκπροσώπους που έστειλε Ιρανός επιχειρηματίας, σύμφωνα με την Σιν Μπετ. Στο Samandag, ο Ισραηλινός ύποπτος και ο Ιρανός είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, αφού ο τελευταίος δεν κατάφερε να φύγει από το Ιράν.

Η επικοινωνία με τον ιρανό επιχειρηματία

Τον Μάιο του 2024, η Σιν Μπετ αναφέρει ότι ο ύποπτος ταξίδεψε στην Τουρκία για να συναντηθεί με τον Andrey, τον Junayd και τους δύο εκπροσώπους του Έντι. Αφού ο Ιρανός επιχειρηματίας προφανώς δεν μπόρεσε και πάλι να φύγει από το Ιράν και να ταξιδέψει στην Τουρκία, ο Ισραηλινός μεταφέρθηκε λαθραία στο Ιράν μέσω μιας χερσαίας διάβασης κοντά στην πόλη Βαν της ανατολικής Τουρκίας, αναφέρει η υπηρεσία ασφαλείας.

Μέσα στο Ιράν, ο Ισραηλινός συναντήθηκε με τον Έντι και ένα άλλο άτομο που ονομάζεται Khwaja, ο οποίος παρουσιάστηκε ως μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν. Ο Ισραηλινός ύποπτος παρουσιάστηκε επίσης ως ισραηλινός πολίτης κατά τη διάρκεια συνάντησης στο σπίτι του Έντι στο Ιράν, σύμφωνα με την έρευνα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο Έντι πρότεινε στον ισραηλινό ύποπτο να εκτελέσουν διάφορες αποστολές στο Ισραήλ για το ιρανικό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής χρημάτων και όπλων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, τη λήψη φωτογραφιών από πολυσύχναστους δημόσιους χώρους αλλά και να απειλεί ισραηλινούς αμάχους που λειτουργούσαν επίσης για λογαριασμό του Ιράν και δεν εκτέλεσαν τις αποστολές τους.

Ο Ισραηλινός ύποπτος είπε ότι θα το σκεφτεί και τον Αύγουστο του 2024 επέστρεψε στο Ιράν.

Η υπηρεσία ασφαλείας αναφέρει ότι στο σπίτι του Έντι, ο Ισραηλινός συναντήθηκε με αξιωματούχους των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι του ζήτησαν να «προωθήσει δολοφονικές επιθέσεις» κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ή του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ή του επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ. Οι ιρανοί αξιωματούχοι των πληροφοριών εξέτασαν επίσης την πιθανότητα δολοφονίας άλλων ανώτερων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, σύμφωνα με την έρευνα.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ζήτησε από τον πολίτη να πραγματοποιήσει τις δολοφονίες ως εκδίκηση για τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγιε, του ηγέτη της Χαμάς, σε ιρανικό έδαφος τον Ιούλιο, την οποία η Τεχεράνη απέδωσε στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Ισραηλινός ζήτησε προκαταβολικά 1 εκατομμύριο δολάρια πριν εκτελέσει οποιονδήποτε.

Την επόμενη μέρα, ο Ισραηλινός συναντήθηκε ξανά με τους αξιωματούχους των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών, όπου συζήτησαν ξανά τα σχέδια δολοφονίας ανώτερων ισραηλινών αξιωματούχων. Άλλα σχέδια που συζητήθηκαν και προτάθηκαν να τα εκτελέσει ο Ισραηλινός ύποπτος ήταν να εντοπίσει Ρώσους ή Αμερικανούς και να τους αναθέσει να δολοφονήσουν Ιρανούς αντιφρονούντες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και να στρατολογήσει ένα μέλος της Μοσάντ ως διπλό πράκτορα.

Επίσης, σε αυτή τη συνάντηση, ο Ισραηλινός ζήτησε ένα εκατομμύριο δολάρια προκαταβολικά, αλλά οι ιρανοί πράκτορες πληροφοριών αρνήθηκαν το αίτημά του και είπαν ότι θα επικοινωνήσουν μαζί του στο μέλλον, αναφέρει η Σιν Μπετ

Σύμφωνα με την έρευνα, πριν φύγει για δεύτερη φορά από το Ιράν, ο Ισραηλινός έλαβε 5.000 ευρώ από έναν από τους πράκτορες των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών για τη συμμετοχή του στις συναντήσεις

