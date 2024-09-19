Συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην περιοχή του Κολωνού, τέσσερις άντρες, ηλικίας 32, 26, 23 και 20 ετών, που νωρίτερα είχαν πυροβολήσει 25χρονο επί της Πλατείας Πέτρουλα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι κινούμενοι με δυο οχήματα προσέγγισαν τον 25χρονο που ήταν πεζός και χωρίς να αποβιβαστούν από το όχημα πυροβόλησαν προς το μέρος του χωρίς να τον τραυματίσουν.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ μετά από συνεχείς αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή εντόπισαν τα δυο οχήματα στα οποία επέβαιναν οι κατηγορούμενοι και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κολωνού ενώ σε έρευνα εντός των οχημάτων βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας πυροβόλου όπλου.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

