Ουκρανία και Ρωσία αντάλλαξαν αιχμαλώτους πολέμου

Η Ουκρανία και η Ρωσία ανακοίνωσαν ταυτόχρονα την ανταλλαγή δεκάδων αιχμαλώτων στρατιωτών των δύο πλευρών.

Ο Αντρι Γερμάκ, επικεφαλής των προεδρικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, ανακοίνωσε την επιστροφή 95 ουκρανών στρατιωτών, ανάμεσά τους και ορισμένων τραυματιών.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε την απελευθέρωση 94 ρώσων στρατιωτών.

