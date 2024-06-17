Χαμός στην Τουρκία: 16.000 τραυματίες στη γιορτή της θυσίας

16.000 τραυματίες στην Τουρκία στη γιορτή της θυσίας, καθώς ερασιτέχνες χασάπηδες προκάλεσαν ζημιές και πανικό προσπαθώντας να θανατώσουν ζώα.

Πρόκειται για μια παράδοση αιώνων που δυστυχώς όμως δεν γίνεται με κανόνες, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Τουρκία - Ισπανία θα ναυπηγήσουν αεροπλανοφόρο και υποβρύχια»

Η επίσκεψη Ερντογάν θα τρέξει το νέο ναυπηγικό πρόγραμμα της Τουρκίας.

METE ΣΟΧΤΑΟΓΛΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η Τουρκία σε συνεργασία με την Ισπανία θα ναυπηγήσει ένα μεγαλύτερο πλοίο από το TCG Αnadolu. Θα είναι μεγαλύτερο απο τα ισπανικά πλοία Χουάν Κάρλος 1 και Χουάν Κάρλος 2, θα έχει δυνατότητα μεταφοράς αεροσκαφών. Δηλαδή θα είναι ένα κανονικό αεροπλανοφόρο και αυτό θα γίνει μάλλον στα ναυπηγεία Na Vantia.

ΜΟΥΡΑΤ ΟΖΕΡ- ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ AKSAM: Συμφωνώ , ο Ερντογάν επέστρεψε έχοντας στο χέρι το αεροπλανοφόρο.

METE ΣΟΧΤΑΟΓΛΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Όπως μαζί με το αεροπλανοφόρο φαίνεται πως θα υπάρξει συνεργασία και στο ζήτημα της ναυπήγησης νέας γενιάς υποβρυχίων . Η Ισπανία έχει τα S-80. Από τις δηλώσεις του Ερντογάν καταλάβαμε πως υπάρχει σχέδιο και για μη επανδρωμένα υποβρύχια.

Το «όχι» της Άγκυρας στην κοινή ασπίδα αεράμυνας της ΕΕ

Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας: «Θα αποτύχει - Θα προκαλέσει ζημιά στο ΝΑΤΟ - Πρέπει να ενταχθούμε κι εμείς»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ULUSAL TV: Στον Γιασάρ Γκιουλέρ ρωτήθηκε και οι προσπάθειες κάποιων χωρών μελών της Ε.Ε. για τη δημιουργία ευρωπαϊκού θόλου άμυνας. Ο κ. Γκιουλέρ δήλωσε πως αυτό το σχέδιο θα προκαλέσει ζημιά στο ΝΑΤΟ!

ΓΙΑΣΑΡ ΓΚΙΟΥΛΕΡ- ΥΠ.ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ: Η αναζήτηση που κάνουν τα μέλη της Ε.Ε. για εναλλακτικές λύσεις άμυνας εκτός της ομπρέλας ασφαλείας του ΝΑΤΟ ,θα βλάψει την ενότητα και την αλληλεγγύη της Συμμαχίας και είναι απίθανο να πετύχει. Το ΝΑΤΟ είναι η μόνη πλατφόρμα για την άμυνα και την ασφάλεια όλων των συμμάχων. Οι προσπάθειες της ΕΕ θα είναι ωφέλιμες μόνο εάν είναι συμπληρωματικές προς το ΝΑΤΟ και μόνο σε αυτή την περίπτωση θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να λάβουμε μέρος.

