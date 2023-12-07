Το Ισραήλ ξεκίνησε να επιβάλλει χερσαίο, θαλάσσιο και από αέρος αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας το 2007. Έκτοτε, ένας μέσος 16χρονος που ζει στον παλαιστινιακό θύλακα έχει ζήσει τουλάχιστον πέντε μεγάλης εμβέλειας ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazzera.

Το 2008, σε ηλικία ενός έτους, ένα παιδί θα ζούσε 22 ημέρες καταστροφικών αεροπορικών και χερσαίων επιθέσεων. Σχεδόν 1.400 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 320 παιδιά, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης «Συμπαγές Μολύβι».

Μέχρι την ηλικία των πέντε ετών, το 2012, θα επιβίωνε από μια οκταήμερη ισραηλινή επίθεση που σκότωσε περισσότερους από 80 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 30 παιδιών.

Το 2014, σε ηλικία επτά ετών, το παιδί θα βίωνε μια ισραηλινή επίθεση 50 ημερών που σκότωσε τουλάχιστον 2.310 Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων 551 παιδιών.

Σε ηλικία 14 ετών, το 2021, ο έφηβος θα γινόταν μάρτυρας μιας ισραηλινής επίθεσης που διήρκεσε 11 ημέρες και σκότωσε 260 Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων 67 παιδιών.

Σήμερα, σε ηλικία 16 ετών, ζει τον πόλεμο του Ισραήλ που μαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Αυτός έχει σκοτώσει τουλάχιστον 16.015 Παλαιστίνιους, με περίπου το 70% των νεκρών στη Γάζα να είναι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.