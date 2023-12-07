Ρωσία και Σαουδική Αραβία καλούν όλες τις δυνάμεις του ΟΠΕΚ+ να συμμετάσχουν στις περικοπές πετρελαίου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν κάλεσαν σήμερα όλα τα μέλη του ΟΠΕΚ+ να συμμετάσχουν σε μια συμφωνία για περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου, λέγοντας πως είναι για το καλό των παραγωγών και ευρύτερα της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο Πούτιν συναντήθηκε στο Ριάντ με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο χθες, Τετάρτη, μετά την υπόσχεση του ΟΠΕΚ+, που συγκροτείται από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) και συμμάχους υπό την ηγεσία της Ρωσίας, να μειώσει περαιτέρω την παραγωγή.

'Ωρες μετά τις πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίες που είχε ο Πούτιν με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, το Κρεμλίνο έδωσε στην δημοσιότητα κοινή δήλωση που αναφέρεται λεπτομερώς στις συνομιλίες που κάλυψαν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων για το πετρέλαιο, τον ΟΠΕΚ+, τους πολέμους στη Γάζα και στην Ουκρανία, ακόμη και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

"Στο πεδίο της ενέργειας, οι δύο πλευρές χαιρέτισαν τη στενή συνεργασία μεταξύ τους και τις επιτυχείς προσπάθειες των χωρών του ΟΠΕΚ+ για βελτίωση της σταθερότητας των παγκόσμιων πετρελαϊκών αγορών", αναφέρει η δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο.

Η Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο.

"Τόνισαν τη σημασία να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, και την ανάγκη όλες οι συμμετέχουσες χώρες να ενταχθούν στη συμφωνία του ΟΠΕΚ+, με τρόπο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των παραγωγών και των καταναλωτών και να υποστηρίζει την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας", προστίθεται στη δήλωση, που είναι γραμμένη στα ρωσικά.

Η ρωσική εκδοχή χρησιμοποιεί τη λέξη [να] "ενταχθούν" ενώ μια αγγλική μετάφραση της δήλωσης, που δόθηκε επίσης στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο, χρησιμοποιεί τη λέξη [να] " τηρήσουν" τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+.

Οι συνολικές περικοπές ανέρχονται σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από οκτώ παραγωγούς, ανέφερε σε ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα ο ΟΠΕΚ. Όμως δεν συμφώνησαν όλες οι χώρες του ΟΠΕΚ+ να παρατείνουν ή να εντείνουν τις εθελοντικές μειώσεις της παραγωγής πετρελαίου.

Μετά τη συνάντηση του ΟΠΕΚ+, η Σαουδική Αραβία συμφώνησε να παρατείνει τις εθελοντικές περικοπές παραγωγής πετρελαίου ενός εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα στο πρώτο τρίμηνο, ενώ η Ρωσία δήλωσε πως θα συνεχίσει να περικόπτει τις εξαγωγές πετρελαίου κατά 300.000 βαρέλια την ημέρα και επιπλέον θα μειώσει τις εξαγωγές καυσίμων της κατά 200.000 βαρέλια την ημέρα την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου.

Ο ΟΠΕΚ ιδρύθηκε το 1960 από το Ιράκ, το Ιράν, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και τη Βενεζουέλα και διευρύνθηκε στα 13 μέλη. Το 2016, ο ΟΠΕΚ υπέγραψε συμφωνία με άλλους 10 παραγωγούς πετρελαίου, περιλαμβανομένης της Ρωσίας, δημιουργώντας τον ΟΠΕΚ+.

Η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία συντονίζουν τις περικοπές προσφοράς --τόσο ως μέλη του ΟΠΕΚ+ όσο και με παράπλευρες συμφωνίες-- προκειμένου να στηρίξουν τις τιμές του πετρελαίου τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

