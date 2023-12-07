Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 Ρίχτερ έπληξε σήμερα Πέμπτη την περιοχή των Νήσων Βανουάτου, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS), ενεργοποιώντας το σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 6,6 βαθμούς, και με εστιακό βάθος 10 χλμ.

#Earthquake (#séisme) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.0 || 125 km S of #Isangel (#Vanuatu) || 8 min ago (local time 23:56:30). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/JKoTNh7J5N — EMSC (@LastQuake) December 7, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

