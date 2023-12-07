Λογαριασμός
Ισχυρός σεισμός 7,3 Ρίχτερ στα νησιά Βανουάτου - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 6,6 βαθμούς, και με εστιακό βάθος 10 χλ

Βανουάτου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 Ρίχτερ έπληξε σήμερα Πέμπτη την περιοχή των Νήσων Βανουάτου, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS), ενεργοποιώντας το σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού στους 6,6 βαθμούς, και με εστιακό βάθος 10 χλμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

