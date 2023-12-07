Ολαφ Σολτς: Για πρώτη φορά καγκελάριος στην εβραϊκή Γιορτή των Φώτων

Ο Όλαφ Σολτς θα γίνει απόψε ο πρώτος καγκελάριος που θα λάβει μέρος σε δημόσια τελετή για το άναμμα της Μενορά στο πλαίσιο της Γιορτής των Φώτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πύλη του Βρανδεμβούργου για την πρώτη ημέρα του εβραϊκού Χάνουκα.

Εκτός από τον κ. Σολτς, ο οποίος θα ανάψει την γιγάντια Μενορά που έχει στηθεί στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, όπως κάθε χρόνο από το 2003, στην εκδήλωση θα παρευρεθούν η πρόεδρος της Bundestag Μπέρμπελ Μπας, ο ισραηλινός πρέσβης στο Βερολίνο Ρον Πρόσορ και η πρέσβης των ΗΠΑ Έιμι Γκούτμαν.

Η παρουσία του καγκελάριου στέλνει ένα «ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης» προς την εβραϊκή κοινότητα της Γερμανίας, αλλά και προς τους Εβραίους σε όλον τον κόσμο, δήλωσε ο ραβίνος Ντόβιντ Ταϊχτάλ από το Κέντρο «Ρορ Σαμπάντ-Λούμπαβιτς» του Βερολίνου. Ο κ. Σολτς θα είναι επιπλέον ο πρώτος αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης μετά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ το 1979 που θα παρίσταται σε δημόσια τελετή για το άναμμα της Μενορά.

Η Μενορά που έχει στηθεί στην Πύλη του Βρανδεμβούργου έχει ύψος 10 μέτρων και είναι μία από τις 50 που έχουν στηθεί αυτές τις μέρες σε διάφορα σημεία της πόλης, περιλαμβανομένων και των εισόδων των ομοσπονδιακών υπουργείων. «Κάποιοι πρότειναν να μειωθεί ο αριθμός των Μενορά, αλλά το αρνηθήκαμε. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να συμβεί κάτι, αλλά δεν μπορούμε να υποκύψουμε σε αυτόν τον φόβο, διότι έτσι θα αφήσουμε το κακό να κερδίσει. Είμαστε ένα έθνος φωτός και ενότητας και είμαστε υπερήφανοι για αυτό που είμαστε», δήλωσε ο ραβίνος.

Για την εκδήλωση λαμβάνονται αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ η περιοχή γύρω από την Πύλη του Βρανδεμβούργου έχει ήδη αποκλειστεί για την κυκλοφορία οχημάτων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.