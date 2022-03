Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν σήμερα επιζώντες αφότου δύο πύραυλοι έπληξαν μονάδα του ουκρανικού στρατού στα περίχωρα της Ντνίπρο, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, αναφέρει σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος σημειώνει ότι από το πλήγμα προκλήθηκε "σοβαρή καταστροφή".

Παράλληλα αναφερόμενη στην Μαριούπολη, την πόλη-λιμάνι στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας που πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ δήλωσε ότι το Κίεβο ελπίζει να ανοίξει σήμερα σε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα ένας ασφαλής διάδρομος για την απομάκρυνση αμάχων από την πόλη αυτή.

Οι Ουκρανοί ανακατέλαβαν εδάφη έως και 35 χλμ. από το Κίεβο, βεβαιώνει το Λονδίνο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας σημειώνει σε πρωινή ενημέρωση πως οι ουκρανικές αντεπιθέσεις και η υπαναχώρηση των ρωσικών δυνάμεων επί υπερεκτεινόμενων γραμμών εφοδιασμού, έχουν επιτρέψει στους Ουκρανούς να ανακαταλάβουν πόλεις και αμυντικές θέσεις σε απόσταση έως και 35 χιλιόμετρα από το Κίεβο.

Η εκτίμηση του υπουργείου είναι πως οι ουκρανικές δυνάμεις πιθανώς θα συνεχίσουν να επιχειρούν να απωθούν τους Ρώσους στον αξίνα βορειοδυτικών του Κιέβου, προς το αεροδρόμιο Χόστομελ.

