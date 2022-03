Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας σημειώνει σε πρωινή ενημέρωση πως οι ουκρανικές αντεπιθέσεις και η υπαναχώρηση των ρωσικών δυνάμεων επί υπερεκτεινόμενων γραμμών εφοδιασμού, έχουν επιτρέψει στους Ουκρανούς να ανακαταλάβουν πόλεις και αμυντικές θέσεις σε απόσταση έως και 35 χιλιόμετρα από το Κίεβο.

Η εκτίμηση του υπουργείου είναι πως οι ουκρανικές δυνάμεις πιθανώς θα συνεχίσουν να επιχειρούν να απωθούν τους Ρώσους στον αξίνα βορειοδυτικών του Κιέβου, προς το αεροδρόμιο Χόστομελ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/shZZIe6cBq



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gdCRYuQvvp