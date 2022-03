Προσωρινή κατάπαυση του πυρός από τη Μόσχα ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα για να επιτραπεί η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, προειδοποιώντας ότι αν συνεχισθεί η διακοπή είναι πιθανόν να υπάρξει διαρροή ραδιενέργειας.

«Οι εφεδρικές γεννήτριες ντίζελ έχουν 48ωρη ικανότητα παροχής ενέργειας στον σταθμό του Τσερνόμπιλ. Μετά από αυτό, τα συστήματα ψύξης της δεξαμενής αποθήκευσης χρησιμοποποιημένου πυρηνικού καυσίμου θα σταματήσουν να λειτουργούν και οι διαρροές ραδιενέργειας θα είναι επικείμενες», υποστήριξε στο Twitter.



Η ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ και των συστημάτων ασφαλείας του έχει διακοπεί «πλήρως» εξαιτίας των ρωσικών στρατιωτικών ενεργειών, ανακοίνωσε προηγουμένως η εταιρεία Ukrenergo, διαχειρίστρια του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης.

Ραδιενεργές ουσίες είναι πιθανόν να διαφύγουν από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, επειδή το χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο δεν μπορεί να ψυχθεί μετά την διακοπή της ηλεκτροδότησης, ανακοίνωσε από την πλευρά της η ουκρανική κρατική εταιρεία Energoatom, διαχειρίστρια των τεσσάρων πυρηνικών σταθμών της Ουκρανίας.

Ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ «έχει πλήρως αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτροδότησης εξαιτίας των στρατιωτικών ενεργειών του ρώσου κατακτητή. Ο σταθμός δεν διαθέτει πλέον ηλεκτρική τροφοδοσία», αναφέρεται στην σελίδα της Ukrenergo στο Facebook.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση της σύνδεσης με το δίκτυο και της ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού, ο οποίος έχει καταληφθεί από ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, δεν είναι δυνατές λόγω των εχθροπραξιών, διευκρίνισε η Energoatom. Καθώς η επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, «δεν υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης των γραμμών».

Ο σταθμός του Τσερνόμπιλ βρίσκεται σε ζώνη αποκλεισμού και περιλαμβάνει ανενεργούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και εγκαταστάσεις ραδιενεργών αποβλήτων.

The only electrical grid supplying the Chornobyl NPP and all its nuclear facilities occupied by Russian army is damaged. CNPP lost all electric supply. I call on the international community to urgently demand Russia to cease fire and allow repair units to restore power supply 1/2