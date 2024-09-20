Mε μια καριέρα πολλών χρόνων πια, από τους πρώτους στις σατυρικές παραστάσεις και εκπομπές ο Γιάννης Ζουγανέλης μιλάει πάντα μέσα από την ψυχή του. Πρόσφατα βίωσε μια υλική απώλεια που το στοίχισε πολύ. Το σπίτι του στον Βαρνάβα καταστράφηκε ολοσχερώς από τη μεγάλη φωτιά της Αττικής και ο ίδιος μιλάει και για αυτό στο, Ανδρέα Θεοδώρου στο Λοιπόν που κυκλοφορεί.

«Έπαθα μια ολοσχερή καταστροφή σε μια πολύ ωραία περιοχή που βρισκόμουν κοντά δάσος, αλλά δεν ήταν δασική».

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.