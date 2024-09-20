Για τις νέες δημοσκοπήσεις και τα ποσοστά της ΝΔ μίλησε σήμερα καλεσμένος στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης

«Θα είμαστε εκτός πραγματικότητας εάν δεν αναγνωρίσουμε ότι μια μερίδα του κόσμου έχει προβλήματα, τα οποία ξεκινάνε από την οικονομική βάση» , τα οποία απέδωσε αρχικά στην πανδημία του κορωνοϊού και στη συνέχεια στους πολέμους σε Ουκρανία και Ισραήλ, την ενεργειακή κρίση και την αλυσίδα ανατιμήσεων που προκάλεσα.

Για το 54% που κρίνει αρνητικά τα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σχολίασε: «Αν περνάς διαδοχικές κρίσεις, κουράζεσαι. Όταν μετράς το μηνιάτικο και είσαι τσίμα-τσίμα, είσαι σε μια διαρκής εσωτερική ένταση. Γιαυτό, ο κόσμος πιστεύει ότι η κυβέρνηση πρέπει να αυξήσει τις προσπάθειές της».



«Υπάρχει μία δυσθυμία στον κόσμο που προέρχεται από αληθινές δυσκολίες και ένα τμήμα που είναι, ας πούμε, παραδοσιακό».

Για την εισαγγελική παρέμβαση για τις δολιοφθορές στον ΟΣΕ και τις λεηλασίες στις γραμμές των τρένων, θέμα που ανέδειξε ο ΣΚΑΪ, ο υπουργός απάντησε «με τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, αυτές οι πράξεις έχουν μετατραπεί σε κακούργημα, έτσι και τους πιάσουν (τους δράστες), θα πάνε μέσα».

«Τώρα η ελληνική αστυνομία είναι εξοπλισμένη με ένα καλό ποινικό δίκαιο, που επιτρέπει στη δουλειά της να έχει αποτέλεσμα» τόνισε ακόμα.

Για την καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης: Το πρόβλημα τυραννάει τη χώρα εδώ και 200 χρόνια. Οι νόμοι που ψηφίσαμε τον τελευταίο χρόνο – όπως η εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη που ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες - οδηγούν στη θεμελίωση της βάσης για να αλλάξουν όλα.





