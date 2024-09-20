Survivor: Διαπραγματεύθηκε σκληρά και πήρε καρύδες - Ο κακός χαμός στον αγώνα

Μια νέα πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία είδαμε πριν από τον τελευταίο αγώνα επάθλου στο Survivor. Οι δύο αρχηγοί κλήθηκαν να διαπραγματευτούν για τη μοιρασιά προμηθειών, μιας πίτσας, και ενός σεντουκιού με άγνωστο περιεχόμενο.

Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, το σεντούκι κατέληξε στους Πράσινους. Η Ελένη σκεπτόμενη αισιόδοξα, ήθελε να πιστεύει μέχρι την τελευταία στιγμή ότι μέσα του βρίσκεται κάτι μεγάλης αξίας. Δυστυχώς όμως για την ίδια και την ομάδα της, ο θησαυρός αποδείχθηκε άνθρακας.

Το ίδιο στραβά ξεκίνησε για τους Αετούς και ο αγώνας. Η ομάδα βρέθηκε γρήγορα πίσω στο σκορ με 2-0. Το σκηνικό έντασης ήρθε να κάνει ακόμα δυσκολότερο η απροθυμία της Βίκυς να αγωνιστεί και να βοηθήσει τους συμπαίκτες της. Η στάση αυτή εξόργισε την Αγγελική που ξέσπασε κατά πάνω της.

Παρά τις δυσκολίες οι Αετοί κατάφεραν να βρουν τα αποθέματα και να πετύχουν μια πολύ σπουδαία ανατροπή γυρνώντας από το 2-0 στο 2-3 στο πολύ απαιτητικό αγώνισμα που έφερε πολλούς παίκτες στα όριά τους.

Πηγή: skai.gr

