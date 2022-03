Το δίκτυο Discovery ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναστείλει τη μετάδοση των καναλιών και των υπηρεσιών του στη Ρωσία, καθώς έρχεται να προστεθεί σε έναν αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων που αποχωρούν από τη χώρα ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Δεκαπέντε από τα σήματα της Discovery Inc, όπως HGTV, Animal Planet, TLC και Eurosport, διανέμονται μέσω της Media Alliance, μιας κοινοπραξίας με τον ρωσικό όμιλο National Media Group.

«Το Discovery αποφάσισε να αναστείλει τη μετάδοση των καναλιών και των υπηρεσιών του στη Ρωσία», ανέφερε η εταιρία.

Η ανακοίνωση ήρθε ενώ το CNN, το BBC και άλλα δίκτυα ανέστειλαν τις μεταδόσεις από τη Ρωσία ως απάντηση στον νέο νόμο που απειλεί δημοσιογράφους με ποινή φυλάκισης για τη διασπορά «ψευδών» ειδήσεων για αυτό που το Κρεμλίνο περιγράφει ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

🌍 Discovery stops broadcasting cable channels in #Russia



The TV company's network includes such channels as: Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery Channel, Discovery Science, Eurosport 1, Eurosport 2. pic.twitter.com/Rs9Nty9nTd