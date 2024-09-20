Βροχές και σήμερα - Μέχρι 29 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο

Άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και Στερεά, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο και το βράδυ στο βορειοδυτικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 24 με 27 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς και στη δυτική Μακεδονία έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο κυρίως τις πρωινές ώρες και στα ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως από τις προμεσημβρινές ώρες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στην Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια, όπου τις βραδινές ώρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και το Ιόνιο ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 24 με 26 και τοπικά στη Θράκη τους 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

