H Dita Von Teese αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι παραμένει η πιο σέξι στρίπερ στον κόσμο στα 51 της χρόνια. Η λαμπερή χορεύτρια burlesque μας δείχνει την εντυπωσιακή της σιλουέτα, ποζάροντας με τα μικροσκοπικά εσώρουχά της δίπλα σε μια πισίνα. Αχ, Dita….

H Dita Von Teese έχτισε ολόκληρη την καριέρα της και έδωσε άλλο νόημα στο στριπτίζ. Του έδωσε ξανά τη χαμένη αίγλη που είχε στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν ήταν υπερθέαμα στα ευρωπαϊκά καμπαρέ με αργές, αισθησιακές χορευτικές κινήσεις, εντυπωσιακά κοστούμια και εκκεντρικά αξεσουάρ. Η «βασίλισσα του burlesque» εντυπωσίασε με τα εσώρουχα της νέας της συλλογής. Η ίδια «ανέβασε» τις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όπως ήταν αναμενόμενο οι θαυμαστές της την αποθέωσαν.

Η Dita έχει τη δική της σειρά ρούχων -Dita Von Teese Lingerie- και έχει συμμετάσχει σε πολλά τηλεοπτικά ριάλιτι. Τον Ιούνιο, η ίδια εμφανίστηκε γυμνόστηθη στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Τι να πει κάποιος για την 51χρονη σεξοβόμβα... Στα σόου και στις επιδείξεις της άλλοτε κολυμπά μέσα σε ένα ποτήρι του Martini, λικνίζεται πάνω σε μια κούνια ενός κλουβιού ως ουρί του παραδείσου, καβαλάει ένα άλογο του carousel ή έναν ροζ ταύρο κάνοντας rodeo ή αναδύεται μέσα από ένα λευκό κοχύλι σαν άλλη Αφροδίτη του Μποτιτσέλι. Να θυμίσουμε ότι η ιέρεια του burlesque ήταν παντρεμένη με τον Μέριλιν Μάνσον, ενώ είχε αποκαλύψει ότι τον εγκατέλειψε εξαιτίας της απιστίας του και της κατάχρησης ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

