Το Δημόσιο θα απαντά υποχρεωτικά στους πολίτες

Πρόσβαση σε όλα τα δημόσια έγγραφα για τους πολίτες και απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν προς τις κρατικές υπηρεσίες εντός 20 ημερών προβλέπει ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, η ρύθμιση συνιστά συμμόρφωση προς τη σύμβαση του Τromso που εφαρμόζουν ήδη οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Περιλαμβάνει δε και εξαιρέσεις που αφορούν τη διασφάλιση του απορρήτου για θέματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας του κράτους και δημόσιας τάξης αλλά και το ιατρικό, εμπορικό, επαγγελματικό και τραπεζικό απόρρητο, ενώ υπάρχει πρόνοια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τι είναι η σύμβαση του Τρόμσο

Η Σύμβαση του Τρόμσο είναι το πρώτο δεσμευτικό διεθνές νομικό μέσο που αναγνώρισε σε όλους το δικαίωμα πρόσβασης σε επίσημα έγγραφα που κατέχονται από δημόσιες αρχές χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το καθεστώς ή τα κίνητρα του αιτούντος στην αναζήτηση πρόσβασης.

Όλα τα επίσημα έγγραφα είναι καταρχήν δημόσια και μπορούν να παρακρατηθούν με την επιφύλαξη της προστασίας άλλων δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων που αναφέρονται συγκεκριμένα στη Σύμβαση, εκτός εάν υπάρχει υπέρτατο δημόσιο συμφέρον για αποκάλυψη.

Η Σύμβαση του Τρόμσο ορίζει ελάχιστα πρότυπα για την ταχεία και δίκαιη επεξεργασία των αιτημάτων πρόσβασης σε επίσημα έγγραφα από τις δημόσιες αρχές που κατέχουν τα έγγραφα, καθώς και για εσωτερικούς διοικητικούς ελέγχους και προσφυγές σε ανεξάρτητους φορείς ή δικαστήρια σε περίπτωση απόρριψης αιτημάτων.

