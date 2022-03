Αναζωπυρώνονται οι φόβοι ότι η Μολδαβία θα μπορούσε να είναι η επόμενη στο στόχαστρο του Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως αναφέρει την Πέμπτη το κανάλι sky news, επικαλούμενο σχετική ανάρτηση δημοσιογράφου, η ρωσική πρεσβεία στη χώρα ζητά από Ρώσους – Ρωσόφωνους να επικοινωνήσουν μαζί της στέλνοντας παραδείγματα «διακρίσεων» ή «πράξεων βίας».



Ο δημοσιογράφος Μάικλ Μπερντ δήλωσε ότι οι Μολδαβοί φοβούνται ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί «ως απόδειξη» για τη Ρωσία ώστε να αναπτύξει δυνάμεις για να «προστατεύσει» τους Ρώσους που απειλούνται».



Η Μολδαβία είναι χώρα που ανήκε στη Σοβιετική Ένωσηςκαι έχει ταχθεί υπέρ της προοπτικής της ΕΕ.



Μια ρωσική εισβολή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία λόγω της υποστηριζόμενης από τη Ρωσία αποσχισθείσας περιοχής της Υπερδνειστερίας, στα σύνορα Μολδαβίας-Ουκρανίας. Αν και η σύγκρουση εκεί θεωρείται «παγωμένη», εάν η Ρωσία έπαιρνε τον έλεγχο της ανατολικής Ουκρανίας τότε θα ήταν εύκολο να περάσει στη Μολδαβία μέσω της Υπερδνειστερίας.



Την ίδια στιγμή, ο ρωσικός στρατός υποστηρίζει ότι κατά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί περί τους 14.000 Ρώσους στρατιώτες.



Russian Embassy in #Moldova is asking Russians in the country to mail in examples of "discrimination"



Locals fear this could be used as evidence for RU to deploy forces to "protect" Russians under threat



A small sign of increasing pressure pic.twitter.com/JnJJBMwvdC