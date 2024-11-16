Η κυβέρνηση του Λιβάνου εξετάζει αμερικανική πρόταση για τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, δήλωσαν χθες Παρασκευή αξιωματούχοι στη Βηρυτό, ενώ η Χαμάς δήλωσε διατεθειμένη να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται για 407η ημέρα.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς σε νότιους τομείς του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, οι διπλωματικές προσπάθειες που έχουν γίνει δεν επέτρεψαν να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός παρά μόνο μια φορά, για επτά ημέρες, τον περσινό Νοέμβριο. Έκτοτε, η Χαμάς και η ισραηλινή κυβέρνηση αλληλοκατηγορούνται για το απόλυτο αδιέξοδο που ενέσκηψε στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ άνοιξε μέτωπο την 8η Οκτωβρίου με το Ισραήλ, για να υποστηρίξει τη Χαμάς, σύμμαχό της, και έπειτα από έναν χρόνο ανταλλαγών πυρών κατά μήκος των συνόρων, το ισχυρό λιβανικό σιιτικό κίνημα και οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ενεπλάκησαν σε πόλεμο από την 23η Σεπτεμβρίου.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης του Λιβάνου δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η Αμερικανίδα πρεσβεύτρια στη Βηρυτό, η Λίσα Τζόνσον, παρουσίασε στον πρωθυπουργό Νατζίμπ Μικάτι και στον πρόεδρο του κοινοβουλίου Ναμπί Μπέρι σχέδιο 13 σημείων, που προβλέπει μεταξύ άλλων κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες και ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στα σύνορα με το Ισραήλ.

Δεύτερη κυβερνητική πηγή επιβεβαίωσε πως μελετάται αμερικανική πρόταση.

«Ο κ. Μπέρι ζήτησε προθεσμία τριών ημερών», διευκρίνισε η πρώτη πηγή, συμπληρώνοντας πως ακόμη δεν έχει υπάρξει απάντηση από ισραηλινής πλευράς.

Νέες «σφοδροί» αεροπορικοί βομβαρδισμοί έπληξαν χθες νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Από την 23η Σεπτεμβρίου, ο στρατός του Ισραήλ διεξάγει εκστρατεία μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών σε όλη τη λιβανική επικράτεια, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως προπύργια της Χεζμπολάχ, και από την 30ή Σεπτεμβρίου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

Πάνω από 3.440 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο από την 23η Σεπτεμβρίου, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ λέει πως θέλει να εξουδετερώσει το σιιτικό κίνημα, σύμμαχο του Ιράν, σε παραμεθόριες περιοχές στον νότιο Λίβανο, ώστε να επιτραπεί η επιστροφή των περίπου 60.000 κατοίκων του βορείου Ισραήλ που ανάγκασαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους τα ακατάπαυστα πυρά της Χεζμπολάχ.

Ταυτόχρονα, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους βομβαρδισμούς του στη Λωρίδα της Γάζας, κυρίως στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά).

«Με ξύπνησε βομβαρδισμός στις 02:30», είπε ο Μοχάμεντ Μπαράκα, Παλαιστίνιος που έστεκε όρθιος ανάμεσα σε σωρούς συντριμμιών και θραυσμάτων γυαλιών σπαρμένων παντού μπροστά στο σπίτι του, που κατέστρεψε ισραηλινό πλήγμα. Μίλησε για «τρεις μάρτυρες και 15 τραυματίες» και κάλεσε «τον κόσμο να σταματήσει τον πόλεμο».

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ ανέφερε εξάλλου ότι «πολλοί εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι» έχασαν τη ζωή τους «κατά τη διάρκεια επιθέσεων στην περιοχή αλ Μαγάζι», στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

Από τον Οκτώβριο του 2023 η ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 43.764 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, που βύθισαν τον παλαιστινιακό θύλακο σε ολοένα πιο σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, θεωρείται πως αποδυνάμωσαν στον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς.

«Η Χαμάς είναι έτοιμη να κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόταση και με την προϋπόθεση πως (το Ισραήλ) θα την τηρήσει», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος, ο Μπασέμ Ναΐμ, παροτρύνοντας «την αμερικανική κυβέρνηση και τον Τραμπ να ασκήσουν πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση για να σταματήσει την επίθεση» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που θα αναλάβει την εξουσία στις ΗΠΑ την 20ή Ιανουαρίου, έχει υποσχεθεί πως θα ξαναφέρει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Δεν εξηγεί πώς. Πολιτικοί αναλυτές θεωρούν πως η επιστροφή του στον Λευκό Οίκο θα δώσει «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο κ. Ναΐμ διαβεβαίωσε πως η Χαμάς θέλει «σοβαρή συμφωνία για την ανταλλαγή αιχμαλώτων», παλαιστινίων κρατούμενων στο Ισραήλ με ομήρους που απήχθησαν όταν έγινε η έφοδος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Στην έφοδο της Χαμάς έχασαν τη ζωή τους 1.206 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, η οποία συμπεριλαμβάνει ομήρους που είτε πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της εφόδου στο νότιο Ισραήλ, 97 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, ένοπλο κίνημα που συμμετείχε στην έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023, έδωσε χθες Παρασκευή στη δημοσιότητα νέο βίντεο του ομήρου Σάσα Τρουπάνοφ, στο οποίο απευθύνεται σε μέλος της ισραηλινής κυβερνητικής συμμαχίας και του ζητεί να βοηθήσει να απελευθερωθούν ο ίδιος και άλλοι όμηροι.

Πάνω από 100 όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη του Νοεμβρίου του 2023, όταν εφαρμόστηκε η μοναδική μέχρι σήμερα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον έναν και πλέον χρόνο που διαρκεί ο πόλεμος, που είχε κρατήσει για επτά ημέρες.

Με έκθεσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή, κάπου 30 ΜΚΟ κατηγόρησαν εξάλλου τον ισραηλινό στρατό πως ευνοεί τις λεηλασίες της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας στοχοποιώντας ειδικά δυνάμεις της παλαιστινιακής αστυνομίας που προσπαθούν να καταπολεμήσουν τέτοια φαινόμενα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

