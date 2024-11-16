Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ λέει ότι έχει σπασμωδική δυσφωνία - Τι είναι αυτό;

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, που επιλέχθηκε από τον Τραμπ για να ηγηθεί του Υπουργείου Υγείας, δήλωσε ότι πάσχει από σπασμωδική δυσφωνία.

Πρόκειται για μια διαταραχή της φωνής που χαρακτηρίζεται από ακούσιους σπασμούς στους μύες που ελέγχουν τις φωνητικές χορδές. Αυτό προκαλεί δυσκολία στην ομιλία με τη φωνή συχνά να «σπάει».

Η σπασμωδική δυσφωνία αναπτύσσεται συχνότερα στην ηλικία των 30 ή 40 και μπορεί να αλλάξει τη ζωή, ιδιαίτερα εκείνων που η καριέρα εξαρτάται από την ομιλία.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν δεδομένη τη φωνή τους μέχρι να μην την έχουν» είπε στην Washington Post ο Πράιορ Μπρένερ, ωτορινολαρυγγολόγος στην Ουάσινγκτον. «Μπορεί να είναι πολύ αποθαρρυντικό. Οι άνθρωποι δεν αισθάνονται άνετα να μιλούν ή δεν θέλουν να μιλήσουν. Είναι ντροπιασμένοι. Έχει τεράστιο αντίκτυπο γιατί δεν μπορούν να εκφραστούν».

Τι προκαλεί τη σπασμωδική δυσφωνία

Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η διαταραχή είναι νευρολογική, αλλά δεν γνωρίζουν την ακριβή αιτία της, σύμφωνα με τη Dysphonia International. Οι ερευνητές προσπαθούν να προσδιορίσουν ποιο μέρος του εγκεφάλου σχετίζεται και εάν μπορεί να υπάρχει γενετική προδιάθεση, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να προκληθούν από μια ιογενή ασθένεια, όπως ένα κρυολόγημα ή γρίπη, ή ένα τραυματικό γεγονός της ζωής, όπως ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, είπε ο Μπρένερ. «Ένα απίστευτα αγχωτικό γεγονός στη ζωή μπορεί να το ενεργοποιήσει», είπε.

Ο Andrew Tritter, λαρυγγολόγος στο UTHealth Houston, είπε ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι σπάνιες, αλλά συμβαίνουν. «Είχα ασθενή που ξύπνησε με αυτό αφού έκανε υστερεκτομή. Η φωνή της ήταν τρομερή και η κατάσταση έγινε χρόνια».

Ο Tritter είπε ότι για τα άτομα με σπασμωδική δυσφωνία η κατάσταση μπορεί να γίνει πολύ ενοχλητική. «Μπορεί να μην τα καταλαβαίνουν ή να μην ακούγονται ή να τους ζητούν να επαναλαμβάνουν αυτά που λένε συνεχώς».

Υπάρχουν επίσης ιδιοπαθή περιστατικά, τα οποία εμφανίζονται ξαφνικά χωρίς προφανή αιτία. «Απλώς συμβαίνει», είπε ο Μπρένερ.

