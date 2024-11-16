Τραμπ: Ιδρύει Εθνικό Συμβούλιο Ενέργειας με επικεφαλής τον Νταγκ Μπέργκουμ

Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες Παρασκευή τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας (ΕΣΕ), με αποστολή να «επιβλέψει τον δρόμο προς την ενεργειακή κυριαρχία των ΗΠΑ», ονομάζοντας τον κυβερνήτη της Βόρειας Ντακότας Νταγκ Μπέργκουμ επικεφαλής του.

Είχε ήδη ανακοινώσει προχθές Πέμπτη πως ο κ. Μπέργκουμ θα αναλάβει υπουργός Εσωτερικών. Το αξίωμα αυτό στις ΗΠΑ διαφέρει πολύ σε σύγκριση με άλλες χώρες: έχει κύριο αντικείμενο τη διαχείριση ομοσπονδιακών γαιών, ιδίως εθνικών πάρκων.

Το διπλό καπέλο που θα βάλει ο κ. Μπέργκουμ θορυβεί ήδη οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος: φοβούνται ότι ο κυβερνήτης, γνωστός για τις στενές σχέσεις του με μεγάλα ονόματα της βιομηχανίας του πετρελαίου και του αερίου, θα ανοίξει τον δρόμο για εξερευνήσεις και εκμεταλλεύσεις κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε περιοχές υπ’ ευθύνη του — όπως οι εθνικοί δρυμοί.

Αποστολή του Συμβουλίου θα είναι να «μειώσει τη γραφειοκρατία, να αυξήσει τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα και να επικεντρωθεί στην καινοτομία αντί των μακροπρόθεσμων και εντελώς άχρηστων κανονιστικών ρυθμίσεων», ανέφερε ο κ. Τραμπ σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποίησε μέσω Truth Social.

«Χάρη στην ενεργειακή κυριαρχία των ΗΠΑ, θα μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα επικρατήσαμε στην κούρσα για την υπεροχή στην τεχνητή νοημοσύνη με την Κίνα (και τους άλλους), θα ενισχύσουμε την αμερικανική διπλωματική ισχύ και θα τερματίσουμε τους πολέμους στον κόσμο», εξήγγειλε ο εκλεγμένος πρόεδρος.

Αρχικά αντίπαλός του στην εσωκομματική κούρσα των Ρεπουμπλικάνων, ο Νταγκ Μπέργκουμ αποσύρθηκε γρήγορα κι εξέφρασε την υποστήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ. Για κάποιο διάστημα, το όνομά του ακουγόταν στη συζήτηση για τους υποψήφιους των Ρεπουμπλικάνων για την αντιπροεδρία.

Ο γεννημένος στη Βόρεια Ντακότα επιχειρηματίας, που έγινε εκατομμυριούχος πουλώντας την εταιρεία του —δραστηριοποιείτο στο πεδίο του λογισμικού— στη Microsoft, έθεσε υποψηφιότητα για το αξίωμα του κυβερνήτη της πολιτείας του το 2016 κι επικράτησε, προς κατάπληξη πολλών, κατόπιν επανεξελέγη το 2020.

Το όνομά του είχε επίσης ακουστεί για το υπουργείο Ενέργειας, όμως οδεύει πλέον να τεθεί επικεφαλής του ΕΣΕ, που θα υπαχθεί απευθείας στον Λευκό Οίκο, το οποίο σημαίνει πως δεν θα χρειαστεί καμιά έγκριση από τη Γερουσία, και του υπουργείου Εσωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

