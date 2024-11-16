Μετά την αμφιλεγόμενη επιλογή του Ματ Γκετς για τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα διορίσει τρεις από τους δικηγόρους του σε θέσεις κλειδιά του ίδιου υπουργείου.

Ο Γετς, πρώην βουλευτής της Φλόριντα, είναι ένθερμος υποστηρικτής του νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ, ωστόσο δεν είναι βέβαιο αν η Γερουσία θα εγκρίνει τον διορισμό του. Μεταξύ άλλων, ο 42χρονος κατηγορείται ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικη, ενώ πριν δύο χρόνια διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στην αποπομπή του τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν ΜακΚάρθι.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τρεις από τους προσωπικούς του δικηγόρους -οι Τοντ Μπλανς, Εμίλ Μποβ και Τζον Σάουερ- θα αναλάβουν τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη πιο σημαντική θέση στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι Μπλανς και Μποβ υπερασπίστηκαν τον δισεκατομμυριούχο στην υπόθεση που αφορούσε τη δωροδοκία της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, για την οποία ο Τραμπ καταδικάστηκε στις 30 Μαΐου από δικαστήριο της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που καταδικάζεται πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Μπλανς, που είναι συνήγορος του Τραμπ και σε άλλες δύο ομοσπονδιακές υποθέσεις, επιλέχθηκε την Πέμπτη να αναλάβει τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης. Ο Εμίλ Μποβ αναμένεται να είναι τρίτος στην ιεραρχία του υπουργείου.

Τέλος, ο Σάουερ, ο οποίος υπερασπίστηκε με επιτυχία ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου το επιχείρημα υπέρ της ασυλίας των προέδρων, θα αναλάβει την τέταρτη σημαντικότερη θέση στο υπουργείο Δικαιοσύνης και θα εκπροσωπεί την αμερικανική κυβέρνηση στις υποθέσεις που φτάνουν στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Τοντ Μπλανς «είναι ένας εξαιρετικός δικηγόρος που θα γίνει σημαντικό στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης και θα διορθώσει ένα δικαστικό σύστημα που είναι εδώ και καιρό προβληματικό», επεσήμανε ο Τραμπ, ενώ ο Εμίλ Μποβ θα καταφέρει «να εξαλείψει τη διαφθορά και την εγκληματικότητα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ «θέλει να εργαλειοποιήσει τη δικαιοσύνη για να προσπαθήσει να εκδικηθεί» τους Δημοκρατικούς αντιπάλους του, κάνοντας το υπουργείο Δικαιοσύνης «δικηγορικό του γραφείο (στελεχωμένο) με τους δικούς του δικηγόρους», κατήγγειλε ο Δημοκρατικός Ντικ Ντάρμπιν επικεφαλής ως τον Ιανουάριο της επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων της Γερουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

