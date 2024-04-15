Στη μέση της ερήμου Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ., υπάρχει το Αλ-Φούρα, ένα χωριό Βεδουίνων που δεν είναι αναγνωρισμένο από τις ισραηλινές αρχές.

Πριν από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, η Νεγκέβ φιλοξενούσε 92.000 Βεδουίνους - απόγονους των αράβων μουσουλμάνων βοσκών.

Ομως μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948, μόνο 11.000 παρέμειναν εντός των συνόρων του Ισραήλ σύμφωνα με την Adalah, οργάνωση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αραβικών μειονοτήτων στο Ισραήλ.

Σήμερα οι Βεδουίνοι στο Ισραήλ υπολογίζονται στις 300.000 περίπου. Από αυτούς περίπου 160.000 ζουν σε χωριά - καταυλισμούς που δεν αναγνωρίζονται από το Ισραήλ, αντιμετωπίζοντας τεράστιες δυσκολίες

«Αόρατοι» και απροστάτευτοι στον πόλεμο

Την ώρα που παντού στο Ισραήλ λειτουργούν καταφύγια για τις πυραυλικές επιθέσεις, αυτοί οι Βεδουίνοι δεν έχουν δικαίωμα να κατασκευάσουν για να προστατευθούν. Τα χωριά τους δεν υπάρχουν στα χαρτιά. Καμία οδική πινακίδα δεν οδηγεί εκεί.

Τα χωριά αυτά είναι αόρατα στα μάτια της ισραηλινής διοίκησης. Δεν διαθέτουν ούτε στοιχειώδεις υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής, όπως είναι η αποκομιδή απορριμμάτων.

Στο σπίτι του στην έρημο Νεγκέβ, ο Μοχάμεντ Χασούνα δείχνει το σημείο όπου η 7χρονη κόρη του, η Αμίνα, τραυματίσθηκε σοβαρά στο κεφάλι από τα συντρίμμια πυραύλου κατά την προσφατη ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Footage purportedly shows Iranian missiles impacting in the Negev area of southern Israel earlier. pic.twitter.com/WtE4rjtBms — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 13, 2024

Η Αμίνα είναι η μοναδική τραυματίας της επίθεσης στο Ισραήλ και παλεύει για την ζωή της στην εντατική του νοσοκομείου Σορόκα της Μπερσέβα στο νότιο Ισραήλ.

«Δεν έχουμε καταφύγια», λέει ο πατέρας της Αμίνα, που κατηγορεί τις ισραηλινές αρχές ότι ο ίδιος και οι δικοί του έχουν εγκαταλειφθεί στο έλεος των ρουκετών και των πυραύλων.

Ο Χασούνα μιλά απρόθυμα στους δημοσιογράφους: «έρχονται για να μας τραβήξουν βίντεο, αλλά δεν μας βοηθούν να φτιάξουμε καταφύγια».

Κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, επτά Βεδουίνοι σκοτώθηκαν από πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Λωρίδα της Γάζας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ -ΜΠΕ, wikipedia

Φωτ. shutterstock

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.