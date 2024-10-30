Το Κρεμλίνο διέψευσε σήμερα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρει ότι η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται στα πρώτα στάδια διαπραγματεύσεων για την πιθανότητα παύσης των αεροπορικών πληγμάτων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις η μια της άλλης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι κυκλοφορούν πολλές πληροφορίες «που δεν σχετίζονται με την πραγματικότητα".

Επικαλούμενη ανώνυμα πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, η εφημερίδα έγραψε αργά χθες, Τρίτη, το βράδυ ότι η Ουκρανία επιδιώκει να επαναλάβει συνομιλίες που είχαν φθάσει τον Αύγουστο κοντά σε μια συμφωνία και για τις οποίες είχε μεσολαβήσει το Κατάρ.

Οι συνομιλίες, είπαν οι πηγές στους FT, εκτροχιάσθηκαν από την επιδρομή που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις του Κιέβου εκείνο το μήνα μέσα στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, που συνορεύει με την Ουκρανία.

«Υπάρχουν πολύ πρώιμες συνομιλίες για το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει κάτι», δήλωσε διπλωμάτης, τον οποίο επικαλούνται οι FT και για τον οποίο αναφέρουν πως είναι ενημερωμένος για τις συνομιλίες. «Γίνονται τώρα συνομιλίες για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις».

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα τον Οκτώβριο στους FT ότι μια συμφωνία για την προστασία των ενεργειακών εγκαταστάσεων θα μπορούσε να σημάνει πως οι Ρώσοι είναι πρόθυμοι να διεξαγάγουν ευρύτερες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Μόσχα λέει πως θέλει την ειρήνη, άλλα έχει θέσει όρους που το Κίεβο θεωρεί απαράδεκτούς.

Πηγή: skai.gr

