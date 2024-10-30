Λίβανος: Νέα εντολή εκκένωσης στο Μπάαλμπεκ από τον ισραηλινό στρατό

Ο Ισραηλινός Στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης προς τους κατοίκους του Μπάαλμπεκ του βορειοανατολικού Λιβάνου και των γύρω προαστίων να απομακρυνθούν αμέσως πριν από αεροπορικές επιδρομές σε τοποθεσίες της Χεζμπολάχ.

«Οι ΙDF θα ενεργήσουν σθεναρά κατά των πόρων της Χεζμπολάχ εντός της πόλης και των χωριών σας και δεν σκοπεύει να σας βλάψουν», διαβεβαίωσε ο αρμόδιος Ισραηλινός συνταγματάρχης στο X, επισυνάπτοντας έναν χάρτη των περιοχών που θα στοχοποιηθούν.

Οι πολίτες καλούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή χρησιμοποιώντας διαδρομές που επισημαίνονται στον χάρτη.

#عاجل إنذار عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس

🔸جيش الدفاع سيعمل بقوة ضد مصالح حزب الله داخل مدينتكم وقراكم ولا ينوي المساس بكم.

🔸من أجل سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال خارج المدينة والقرى عبر المحاور التالية: ⭕️أوتوستراد زحلة - بعلبك

⭕️طريق نحلة - بعلبك

⭕️طريق… pic.twitter.com/1FZoFWqdeO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2024

Πηγή: skai.gr

