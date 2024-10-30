Λογαριασμός
Λίβανος: Νέα εντολή εκκένωσης στο Μπάαλμπεκ από τον ισραηλινό στρατό

Οι πολίτες καλούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή χρησιμοποιώντας διαδρομές που επισημαίνονται στον χάρτη.

Λίβανος: Νέα εντολή εκκένωσης στο Μπάαλμπεκ από τον ισραηλινό στρατό

Ο Ισραηλινός Στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης προς τους κατοίκους του Μπάαλμπεκ του βορειοανατολικού Λιβάνου και των γύρω προαστίων να απομακρυνθούν αμέσως πριν από αεροπορικές επιδρομές σε τοποθεσίες της Χεζμπολάχ.

«Οι ΙDF θα ενεργήσουν σθεναρά κατά των πόρων της Χεζμπολάχ εντός της πόλης και των χωριών σας και δεν σκοπεύει να σας βλάψουν», διαβεβαίωσε ο αρμόδιος Ισραηλινός συνταγματάρχης στο X, επισυνάπτοντας έναν χάρτη των περιοχών που θα στοχοποιηθούν.

Οι πολίτες καλούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή χρησιμοποιώντας διαδρομές που επισημαίνονται στον χάρτη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χεζμπολάχ IDF Λίβανος
