Η Βενετία θα δοκιμάσει την εφαρμογή εισιτηρίου και ανώτατου ορίου στην είσοδο επισκεπτών των καναλιών της από τον ερχόμενο Απρίλιο.

Θα είναι η πρώτη φορά που ένα τέτοιο μέτρο εφαρμόζεται παγκοσμίως, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ιταλικής πόλης και θα έχει ως στόχο την διαχείριση των τουριστικών ροών κατά τις επίσημες αργίες και ορισμένα σαββατοκύριακα του καλοκαιριού όταν υπάρχει κορύφωση του αριθμού επισκεπτών.

«Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που θα δείτε κάτι τέτοιο...μια πόλη με κράτηση», δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο δήμαρχος Λουΐτζι Μπρουνιάρο.

Οι περιορισμοί θα ισχύουν από τις 08.30 έως τις 16.00, αρχικά για διάστημα 29 ημερών συνολικά και θα καλύπτουν τα περισσότερα σαββατοκύριακα από τις 25 Απριλίου μέχρι τα μέσα του Ιουλίου 2024.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να κάνουν online κράτηση και θα πληρώσουν το ποσόν των 5 ευρώ για να αποκτήσουν ένα QR code που θα ελέγχεται σε συγκεκριμένα σημεία εισόδου όπου και θα χορηγείται πρόσβαση στις ιστορικές συνοικίες της Βενετίας.

Οι περιορισμοί δεν θα ισχύουν για τα μικρότερα νησιά τη λιμνοθάλασσας όπως το Μουράνο.

Τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 50 έως 310 ευρώ και θα επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τα μέτρα.

Οι κάτοικοι της πόλης ή άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στην Βενετία, καθώς και φοιτητές, εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες κατοικιών στην πόλη θα εξαιρούνται των μέτρων.

Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των 14 ετών θα καταγράφονται, αλλά η πρόσβαση θα είναι δωρεάν.

Ο μαζικός τουρισμός και οι πλημμύρες είναι το διαχρονικό πρόβλημα της Βενετίας.

«Θέλουμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής, θέλουμε να μετρήσουμε το αποτέλεσμα του συστήματος των κρατήσεων», δήλωσε ο δήμαρχος που θεωρεί ότι το πείραμα θα οδηγήσει αρχικά σε απώλεια χρημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.