Ισραηλινοί αξιωματούχοι αρνούνται ότι η Αίγυπτος έχει λάβει λίστα από τη Χαμάς με τους δέκα πρώτους ομήρους που αναμένεται να απελευθερωθούν αύριο.

Όπως αναφέρουν οι Wall Street Journal, ανώτεροι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Χαμάς δεν έχει παραδώσει λίστα ονομάτων επισήμως με τους ομήρους που πρόκειται να απελευθερώσει.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι μεταξύ των τεχνικών ζητημάτων που τίθενται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίσης είναι η πρόσβαση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στους απελευθερωμένους ομήρους και οι διαπραγματεύσεις για την έξοδο μέσω της οποίας θα φύγουν από τη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν την κατάσταση.

Το Ισραήλ ήθελε να παραδοθούν οι όμηροι στον Ερυθρό Σταυρό πριν από τη μεταφορά τους στο Ισραήλ, ενώ η Χαμάς ζητά τώρα να δοθούν απευθείας στην Αίγυπτο, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Το Ισραήλ ζήτησε επίσης να δοθεί πρόσβαση στον Ερυθρό Σταυρό να επισκεφτεί όσους ομήρους παραμένουν στη Γάζα μετά την πρώτη ανταλλαγή, όρο στον οποίο η Χαμάς δεν έχει συμφωνήσει.



