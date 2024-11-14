Πιτ Χέγκσεθ: Βίντεο με τη στιγμή που παρά λίγο να σκοτώσει άνθρωπο πετώντας τσεκούρι

Είναι MAGA, είναι εκκεντρικός, είναι γεμάτος τατουάζ, για κάποιους είναι ακροδεξιός, είναι ο Πιτ Χέγκσεθ. Πρόκειται για τη λίαν αμφιλεγόμενη επιλογή του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την κεφαλή του υπουργείου Άμυνας, έναν βετεράνο πρώην κομάντο, παρασημοφορημένο για την ανδρεία του.



Ο παρουσιαστής του «Fox and Friends», 44 ετών, και ο άνθρωπος που ο Τραμπ... λάτρευε να του παίρνει συνεντεύξεις, έκανε θητεία στο Αφγανιστάν και το Ιράκ και είναι πτυχιούχος τόσο του Πρίνστον όσο του Χάρβαρντ



Ο πατέρας του Χέγκσεθ δεν ήθελε να κάνει τατουάζ στα νιάτα του, οπότε άρχισε να επιδίδεται στην «τέχνη του μελανιού» μόλις στα 30 του, αποκάλυψε ο ίδιος.



Μέσα σε 14 χρόνια ο Χέγκσεθ έχει τώρα πάνω από 12 τατουάζ στο δεξί του χέρι και στο στήθος του – συμπεριλαμβανομένων μερικών που έχουν ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις.

Σταυρός της Ιερουσαλήμ



Το πιο γνωστό τατουάζ του είναι πιθανώς ο μεγάλος σταυρός της Ιερουσαλήμ στο στήθος του. «Θεωρήθηκα εξτρεμιστής εξαιτίας ενός τατουάζ από τη μονάδα μου (Εθνοφρουρά) στην Ουάσιγκτον DC και οι εντολές μου για τη φύλαξη της ορκωμοσίας Μπάιντεν ανακλήθηκαν», δήλωσε σε εκπομπή.

Βέβαια, παρά το γεγονός ότι ο Πιτ Χέγκσεθ θεωρείται βετεράνος, δεν απέφυγε τη γκάφα. Στο πλαίσιο διαγωνισμού σε μια εορταστική εκδήλωση προ μερικών χρόνων, πέταξε ένα τσεκούρι, αλλά αντί να βρει τον στόχο του... βρήκε έναν τυμπανιστή, τον οποίο ευτυχώς δεν σκότωσε ή ακρωτηρίασε...

«Deus Vult»

Ο Χέγκσεθ έχει επίσης τις λέξεις «Deus Vult», λατινικά για το "Ο Θεός βούλεται", στον δικέφαλό του. Η φράση είναι η τελική πρόταση του βιβλίου του, «American Crusade» (Αμερικανική Σταυροφορία).



Όπως και με τον Σταυρό της Ιερουσαλήμ, το «Deus Vult» συνδέεται με την Πρώτη Σταυροφορία στις αρχές του 1000, όταν υποτίθεται ότι ήταν μια ιαχή μάχης για τους Χριστιανούς.

Σταυρός και σπαθί με εβραϊκά



Στον βραχίονα του Χέγκσεθ διακρίνει επίσης κανείς σταυρό με σπαθί που παραπέμπει σε εδάφιο της Καινής Διαθήκης (Ματθαίος 10:34) το οποίο αναγράφεται: «Μη νομίζετε ότι ήρθα για να φέρω ειρήνη στη γη. Δεν ήρθα για να φέρω ειρήνη, αλλά σπαθί».



Αυτό το τατουάζ είναι το πρώτο που έκανε ο Χέγκσεθ ενώ βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά του.



Αργότερα, ενώ εργαζόταν σε μια σειρά για το Fox, ο Χέγκσεθ πρόσθεσε στον σταυρό και το σπαθί μερικά εβραϊκά γράμματα που σημαίνουν τη λέξη «Γιαχβέ».



Ο Χέγκσεθ εξήγησε ότι η λέξη σημαίνει «Ιησούς στα εβραϊκά», αλλά οι επίσημες πηγές στην πραγματικότητα μεταφράζουν τη φράση ως «Είμαι» ή «Αυτός θα είναι», όπως ονομάζεται ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη.

«ΧΡ»

Επιμένοντας με την τάση του για θρησκευτικούς συμβολισμούς στα τατουάζ του, ο νέος υπουργός Άμυνας έκανε επίσης τατουάζ με τα ελληνικά γράμματα Χ και Ρ στο μπράτσο του, ένα γνωστό σύμβολο στον πρώιμο Χριστιανισμό.

«Εμείς ο Λαός»

Ένα άλλο θέμα στη… συλλογή τατουάζ του Χέγκσεθ είναι ο αμερικανικός και ο στρατιωτικός πατριωτισμός.



Έχει χτυπήσει στο σώμα του το «Εμείς ο Λαός», μέρος της αρχής του κειμένου του Συντάγματος των ΗΠΑ, χαραγμένο στον αντιβράχιο του, πάνω από το οποίο έχει επίσης το 1775 με λατινικούς αριθμούς.



Το 1775 σηματοδοτεί το έτος κατά το οποίο η Τζόρτζια εντάχθηκε στις άλλες δώδεκα βρετανικές αποικίες στο Δεύτερο Ηπειρωτικό Συνέδριο. Το συμβολικό αφιέρωμα καλύπτεται από 13 αστέρια γύρω από τον αγκώνα του.

«Πάρε μέρος, ή πέθανε»

Τα τατουάζ της Αμερικανικής Επανάστασης του Χέγκσεθ περιλαμβάνουν επίσης ένα φίδι «Join, or Die» («Πάρε μέρος ή πέθανε») στο εσωτερικό του αντιβράχιο.



Η γελοιογραφία δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1754 στην εφημερίδα Pennsylvania Gazette του Βενιαμίν Φραγκλίνου – και φημολογείται ότι ο ίδιος ο Φρανκλίνος, ένας από τους «ιδρυτές πατέρες» του αμερικανικού έθνους σχεδίασε την εικόνα, οποία δείχνει ένα φίδι κομμένο σε οκτώ μέρη.



Εκείνη την εποχή, η εντυπωσιακή εικόνα είχε σκοπό να πείσει τη βρετανική κυβέρνηση να συμμετάσχει στις αποικίες στον αγώνα κατά των Γάλλων και των Ιθαγενών Αμερικανών. Δύο δεκαετίες αργότερα, το φίδι αναβίωσε ως δημοφιλές σύμβολο της ελευθερίας κατά της αποικιοκρατίας.

Αμερικανική σημαία με ένα AR-15

Ο άνω βραχίονας του 44χρονου είναι διακοσμημένος με την αμερικανική σημαία με ένα ημιαυτόματο όπλο AR-15 που συμπληρώνει την αμερικανική σημαία. Αποκάλυψε ότι το AR-15 ήταν το όπλο που έφερε κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Ιράκ.

Το έμβλημα της μονάδας του

Ένα από τα μεγαλύτερα τατουάζ του Χέγκσεθ είναι το έμβλημα του 187ου Πεζικού, στον ώμο του, στο οποίο ανήκε.



Το εν λόγω σύνταγμα έχει ιστορία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το τατουάζ του Χέγκσεθ απεικονίζει το οικόσημο του 187ου, το οποίο περιλαμβάνει ένα σπαθί με φορά προς τα πάνω και το σύνθημα «Ne Desit Virtus» ή («Μην Αφήσεις την Αρετή να Πέσει»).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.