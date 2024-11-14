Μειώθηκε η παραγωγή κρασιού στην Ευρώπη καθώς οι κακές καιρικές συνθήκες έπληξαν τα αμπέλια

Η παραγωγή κρασιού στην Ευρώπη μειώθηκε για ακόμη μια χρονιά, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έπληξαν τους αμπελώνες των κορυφαίων παραγωγών εν μέσω εξασθενημένης ζήτησης, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την έλλειψη νερού μετά τις πρόσφατες περιόδους ξηρασίας, έπληξαν τις σοδειές σε όλη την περιοχή, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η ομάδα Copa-Cogeca που εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους αγρότες. Η παραγωγή κρασιού αναμένεται να μειωθεί κατά σχεδόν 3% το 2024, καθώς η αυξανόμενη παραγωγή στην Ιταλία και την Ισπανία δεν κατάφερε να αντισταθμίσει την μείωση σε Γαλλία, Γερμανία και Πορτογαλία.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία κρασιού έχει πληγεί από ακραία κλιματικά φαινόμενα σε μια εποχή που η ζήτηση αποδυναμώνεται επίσης, καθώς οι νέες γενιές στρέφονται σε άλλα ποτά. Η φθίνουσα κατανάλωση κρασιού, σε συνδυασμό με το υψηλότερο κόστος παραγωγής, πλήττουν τα οινοποιεία στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο.

Η Γαλλία έπεσε στην τρίτη θέση της κατάταξης των κορυφαίων παραγωγών της Ευρώπης, μετά από πτώση της παραγωγής κατά 22% φέτος, ενώ η Ιταλία ανέκτησε την πρωτιά της και η Ισπανία βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Η φετινή περίοδος «ήταν δύσκολη για τους γαλλικούς αμπελώνες, με ορισμένες περιοχές να αντιμετωπίζουν ξηρασία και άλλες υπερβολικό νερό και ασθένειες», δήλωσε ο Ludovic Roux, πρόεδρος του συνεταιρισμού αμπελουργών Occitanie.

Πηγή: skai.gr

