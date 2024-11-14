Αξιωματούχοι του Πενταγώνου ανησυχούν για την έλλειψη εμπειρίας του Χέγκσεθ - «Θα του εμπιστευόσασταν να διευθύνει τη Walmart;»

Η είδηση ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τοποθετεί στο υπουργείο Άμυνας τον βετεράνο στρατιωτικό και τηλεπαρουσιαστή του Fox News Πιτ Χέγκσεθ στην αρχή προκάλεσε σοκ μεταξύ των αξιωματικών του Πενταγώνου. Και μετά σήμανε συναγερμός.

Ο Χέγκσεθ θα ηγείται 1,3 εκατομμυρίων εν ενεργεία ενστόλων και άλλων 750.000 αξιωματούχων, θα κάνει σημαντικές συναντήσεις με συμμάχους των ΗΠΑ και θα συντονίζει χτυπήματα κατά του Ισλαμικού Κράτους και των συμμάχων του Ιράν. Και ενώ ο Χέγκσεθ έχει στρατιωτική εμπειρία, δεν έχει διευθύνει ποτέ οργανισμό μεγαλύτερο από μια μικρή ΜΚΟ.

«Θα του εμπιστευόσασταν να διευθύνει τη Walmart;» αναρωτήθηκε πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου. «Επειδή τόσους υπαλλήλους έχουμε».

«Οι άνθρωποι είναι σοκαρισμένοι» είπε αξιωματούχος του Πενταγώνου. «Είναι απλώς μια προσωπικότητα του Fox News που δεν έχει εργαστεί ποτέ για την κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Το POLITICO μίλησε με έξι νυν και πρώην αξιωματούχους του Πενταγώνου χθες το πρωί, αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε τον Χέγκσεθ για το Υπουργείο Άμυνας.

Και οι έξι, όπως πολλοί άλλοι αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον, όχι μόνο εξεπλάγησαν από την κίνηση, αλλά εκφράζουν και αμφιβολία για το εάν ο Χέγκσεθ θα μπορούσε να διευθύνει μια τόσο περίπλοκη γραφειοκρατία.

«Είναι μια τεράστια γραφειοκρατία, πρέπει να καταλάβει κανείς πώς λειτουργεί για να υποστηρίξει την εθνική ασφάλεια σε όλο τον κόσμο», σημείωσε αξιωματούχος. «Είναι κουραστικό και δεν έχει καμία σχέση με το να μπαίνεις στο Fox News και να κάνεις τον άρχοντα».

Άλλος αξιωματούχος θέτει και την εξής παράμετρο: Η επιλογή του άπειρου Χέγκσεθ μπορεί να προκαλέσει φόβο σε άλλους περίπου 80 αξιωματούχους που θα λάβουν θέσεις σε πόστα του Πενταγώνου, καθώς ο υπουργός Άμυνας μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις μόνος του αγνοώντας τις συμβουλές των υφισταμένων του.

«Θα νιώθατε άνετα να είστε υφυπουργός εάν αυτός ο τύπος είναι υπουργός Άμυνας;» είπε ο πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου. «Ποιος θα ήθελε να είναι ο υφυπουργός όταν ένας τέτοιος τύπος έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων;».

Σε αίτημα για σχολιασμό από το POLITICO, η ομάδα μετάβασης του Ντόναλντ Τραμπ δεν απάντησε στα ερωτήματα για την εμπειρία του Χέγκσεθ, αλλά αντιθέτως έστειλε αντίγραφο με την ανακοίνωση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με τον διορισμό.

Άλλοι ανέφεραν ότι ακόμα αξιολογούν την κατάσταση μετά την επιλογή ενός ατόμου με καμία σχετική εμπειρία. Ανέφεραν ότι πραγματοποιούν πολλές αναζητήσεις μέσω Google για να βρουν πληροφορίες για το νέο τους αφεντικό.

«Ήξερα ελάχιστα για αυτόν», είπε ένας ακόμη αξιωματούχος στο POLITICO υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ορισμένοι ξένοι διπλωμάτες δήλωσαν την Τρίτη ότι παρήγγειλαν εσπευσμένα διαδικτυακά το τελευταίο βιβλίο του Χέγκσεθ μετά την ανακοίνωση του διορισμού του, καθώς ψάχνουν πληροφορίες για κάποιον που δεν γνώριζαν και δεν ξέρουν τι προτεραιότητες έχει.

Πολλοί τωρινοί και πρώην αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας είχαν θεωρήσει τον πρώτο γύρο επιλογών του Τραμπ σε θέματα εθνικής ασφάλειας για το νέο υπουργικό του συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης του βουλευτή Μάικλ Γουόλτς από τη Φλόριντα ως συμβούλου εθνικής ασφάλειας και των σχεδίων επιλογής του γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο ως υπουργού Εξωτερικών, ως ένδειξη ότι η νέα κυβέρνηση θα αξιοποιήσει πιο mainstream υποψηφίους για κορυφαίες θέσεις.

Όμως ο Χέγκσεθ, ο οποίος όχι μόνο διαφωνεί με τα προγράμματα διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης του Πενταγώνου, αλλά και έχει επίσης ζητήσει από τον Τραμπ να απολύσει κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματικούς, προκάλεσε φόβους ότι ο νέος υπουργός είναι έτοιμος να αναταράξει την υπηρεσία.

Η είδηση ήρθε λίγες ώρες αφότου η Wall Street Journal ανέφερε ότι η μεταβατική ομάδα του Τραμπ εξέταζε ένα σχέδιο εκτελεστικού διατάγματος για τη δημιουργία ενός «συμβουλίου πολεμιστών» (warrior board) από συνταξιούχους αξιωματικούς του στρατού που θα εξέταζε τους εν ενεργεία στρατηγούς και ναυάρχους, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει εκνευρισμό στους αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας.

Ορισμένοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Χέγκσεθ θα ξεκινήσει άμεσα με περικοπές προγραμμάτων χωρίς καν πρώτα να δει το τοπίο. «Υπάρχει πολλή γραφειοκρατία που πρέπει να αντιμετωπιστεί», δήλωσε ανώνυμα ένας τρίτος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας. «Αλλά κάποια πράγματα υπάρχουν για κάποιο λόγο. Αν αφοπλίζεις μια βόμβα, πρέπει να ξέρεις ποιο καλώδιο να κόψεις, δεν μπορείς να τα κόψεις όλα μαζί».

Ο αξιωματούχος ελπίζει ότι ο Χέγκσεθ ενδέχεται να αλλάξει την προσέγγισή του μόλις αρχίσει να λαμβάνει απόρρητες πληροφορίες περί εθνικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της μετάβασης. «Μόλις λάβουν αυτή την αρχική ενημέρωση και δουν όλα όσα συμβαίνουν πίσω από το προσκήνιο, νομίζω ότι θα κάνουν ένα βήμα πίσω και θα συνειδητοποιήσουν όλα όσα δεν γνωρίζουν», δήλωσε η πηγή του POLITICO.

Η προσωπική ζωή του Χέγκσεθ βρέθηκε στο επίκεντρο μετά την ανακοίνωση της επιλογής από τον Τραμπ. Ο παρουσιαστής του Fox News φέρεται να έχει συνάψει πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις. Το 2018, όταν λέγεται ότι εξετάστηκε να γίνει υπουργός Βετεράνων του Τραμπ, το American Public Media ανέφερε ότι η επιτροπή πολιτικής δράσης του Χέγκσεθ στη Μινεσότα ξόδευε το ένα τρίτο των χρημάτων της σε χριστουγεννιάτικα πάρτι και ότι ο παρουσιαστής πλήρωσε κάποτε τον αδελφό του, ο οποίος δεν είχε καμία επαγγελματική εμπειρία, 108.000 δολάρια για να εργαστεί για αυτόν σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Το προσόν που συνήθως έκανε τους επικεφαλής του Πενταγώνου επιτυχημένους «είναι η νομοθετική ή γραφειοκρατική εμπειρία - άλλωστε, το Υπουργείο Άμυνας είναι μια επιχείρηση 780 δισ. δολαρίων με 2 εκατ. υπαλλήλους και ένα μεγάλο και παρεμβατικό διοικητικό συμβούλιο (το Κογκρέσο)», δήλωσε η Κόρι Σέικ, διευθύντρια εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής στο think tank του American Enterprise Institute. «Επίσης, δεδομένων των σοβαρών συνεπειών από λάθη κατά την αντιμετώπιση της χρήσης βίας για λογαριασμό της χώρας, η εξασφάλιση διακομματικής υποστήριξης είναι πολύτιμο πλεονέκτημα».

Ο Έρικ Έντελμαν, πρώην υφυπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση Μπους, δήλωσε ότι ακόμη και αξιωματούχοι με μακρά θητεία, όπως ο Ρόμπερτ Γκέιτς και ο Λίον Πανέτα, διαπίστωσαν ότι τίποτα δεν τους προετοίμασε για το τεράστιο μέγεθος της εργασίας της διοίκησης του Πενταγώνου. «Μετά την προεδρία, νομίζω ότι είναι η δεύτερη δυσκολότερη δουλειά», υποστήριξε.

Με το Πεντάγωνο να βοηθά τους συμμάχους του να πολεμήσουν δύο πολέμους και να βρίσκεται αντιμέτωπο με την προοπτική να πολεμήσει έναν δικό του πόλεμο τα επόμενα χρόνια στη Μέση Ανατολή, η έλλειψη εμπειρίας του Χέγκσεθ δημιουργεί αμφιβολίες στο μυαλό ορισμένων για το αν θα ήξερε ποιον να καλέσει σε μια ενδεχόμενη κρίση.

Πηγή: skai.gr

