Ένα άκρως αποκαλυπτικό βιβλίο γράφτηκε από την Koryeah Dwanyen, η οποία περιγράφει λεπτομερώς την εμπειρία που είχε με έναν πρώην πράκτορα όταν αυτός προστάτευε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα το 2022.

Στο βιβλίο της η Dwanyen, περιγράφει λεπτομερώς πώς ο πράκτορας - πρώην φίλο της- έσπασε το πρωτόκολλο σε μια προφανή προσπάθεια να την εντυπωσιάσει στέλνοντάς της φωτογραφίες από το σπίτι των Ομπάμα στη Χαβάη και μάλιστα προτείνοντάς την μια περιήγηση στην έπαυλη εφόσον η οικογένεια δε θα ήταν σπίτι, σύμφωνα με το ABC News.

«Κανείς δε θα το μάθει», φέρεται να της είπε ο πράκτορας, του οποίου το ψευδώνυμο στο βιβλίο είναι Dale. «Αν μη τι άλλο, εγώ είμαι αυτός που θα μπορούσε να βρεθεί σε μπελάδες» της είπε.

Στη συνέχεια, φέρεται να της είπε ότι ήθελε να συνευρεθεί μαζί της στο μπάνιο της πρώην Πρώτης Κυρίας, Μισέλ Ομπάμα.

«Θα έπρεπε να κάνουμε σεξ στο μπάνιο της Μισέλ [Ομπάμα], σαν ένα κλαμπ σε ύψος χιλιομέτρων», υποστήριξε στο βιβλίο, που δημοσιεύτηκε στις 28 Οκτωβρίου.

Ένας εκπρόσωπος των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ είπε στο ABC News ότι στην πραγματικότητα συνέβη ένα περιστατικό παρόμοιο με αυτό που περιγράφεται στο βιβλίο. Ωστόσο, ο πράκτορας απολύθηκε μετά από έρευνα.

«Στις 6 Νοεμβρίου ρου 2022, ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που εμπλέκεται σε προστατευτικές λειτουργίες έφερε ένα άτομο που δεν είχε εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην κατοικία ενός προστατευόμενου ατόμου χωρίς άδεια», φέρεται να είπε ο εκπρόσωπος.

«Μόλις η Μυστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό, ο πράκτορας που εμπλέκεται τέθηκε αμέσως σε διαθεσιμότητα και μετά από πλήρη έρευνα, τερματίστηκε».

«Αν και οι προστατευόμενοι δεν ήταν παρόντες τη στιγμή του συμβάντος, αυτές οι ενέργειες ήταν μια απαράδεκτη παραβίαση των πρωτοκόλλων μας, της εμπιστοσύνης των προστατευόμενων μας και όλων όσων υποστηρίζουμε», συνέχισε.

Όπως λέει η Dwanyen, συνάντηση για πρώτη φορά τον πράκτορα ενώ εκείνη βρισκόταν σε διακοπές στο Martha's Vineyard και εκείνος προστάτευε τους Ομπάμα που έχουν ένα σπίτι στο πολυσύχναστο νησί της Μασαχουσέτης. Εκείνη την εποχή ο πράκτορας ισχυρίστηκε ότι ήταν χωρισμένος, αλλά αργότερα ανακάλυψε ότι ήταν ακόμα παντρεμένος.

Η Dwanyen είπε στο ABC News ότι τελικά έστειλε email στο αφεντικό του πράκτορα, τον οποίο είχε προηγουμένως συναντήσει διότι ανησυχούσε για σημαντικά θέματα ασφαλείας κάτι που οδήγησε σε διάλογο μεταξύ της ίδιας και άλλων πρακτόρων. Τους είπε ότι της είχε στείλει φωτογραφίες από το σπίτι της Alicia Keys, από τα σκάφη του Steven Spielberg, καθώς και της Melinda Gates, του Tyler Perry και της Amal Clooney, σύμφωνα με το βιβλίο.

Αποκάλυψε επίσης ότι ο πράκτορας της έλεγε πληροφορίες για τον τότε αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, τον οποίο προστάτευε κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και πληροφορίες για τους Ομπάμα.

«Ήξερα τα κωδικά τους ονόματα. Ήξερα ποια μέρα ήταν η Orangetheory, ποια μέρα [η Μισέλ Ομπάμα] είχε ιδιαίτερα μαθήματα τένις και πότε ερχόταν ο προσωπικός της γυμναστής», είπε η Dwanyen, σύμφωνα με το ABC News. Η Orangetheory είναι ένας συνδυασμός ενδυνάμωσης και καρδιοπροπόνησης.

«Πράγματα που δεν έπρεπε να τα γνωρίζω ως πολίτης».

Πηγή: skai.gr

