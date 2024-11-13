Ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη την πρόθεσή του να ονομάσει υπουργό Άμυνας της κυβέρνησής του τον Πιτ Χέγκσεθ, άλλοτε ταγματάρχη του Πεζικού στην Εθνοφρουρά παρασημοφορημένο για τη δράση του στον πόλεμο στο Ιράκ, συγγραφέα και το τρέχον διάστημα παρουσιαστή του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ.

«Με τον Πιτ στο τιμόνι, οι εχθροί της Αμερικής θα προειδοποιηθούν — οι ένοπλες δυνάμεις μας θα ανακτήσουν ξανά το μεγαλείο τους και η Αμερική δεν θα υποχωρήσει ποτέ», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

