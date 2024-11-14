Τουρκία - Ερντογάν: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Μπαχτσελί

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον κυβερνητικό του εταίρο, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, η συνάντηση μεταξύ Ερντογάν και Μπαχτσελί ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα στο προεδρικό συγκρότημα. Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 1 ώρα.
Τελευταία φορά που είχαν συναντηθεί ο πρόεδρος Ερντογάν και ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) ήταν στις 3 Οκτωβρίου.
Η συνάντηση έρχεται στον απόηχο της νευρικότητας που επικρατεί στην Τουρκία αναφορικά με τις επιλογές του νεοεκλεγέντα προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να διορίσει – όπως εκτιμάται- στη θέση του υπουργού Εξωτερικών τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Μάικλ Γουόλς ως Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας καθώς στο παρελθόν έχουν σταθεί υποστηρικτικά απέναντι στους Κούρδους.
Την ανησυχία του εξέφρασε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος είπε ότι ο Τραμπ θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα «στηρίξει το διεθνές δίκαιο» ή αν θα στηρίξει την Ελλάδα και την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.