Τουρκία - Ερντογάν: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον Μπαχτσελί

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον κυβερνητικό του εταίρο, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, η συνάντηση μεταξύ Ερντογάν και Μπαχτσελί ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα στο προεδρικό συγκρότημα. Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 1 ώρα.

Τελευταία φορά που είχαν συναντηθεί ο πρόεδρος Ερντογάν και ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) ήταν στις 3 Οκτωβρίου.

Η συνάντηση έρχεται στον απόηχο της νευρικότητας που επικρατεί στην Τουρκία αναφορικά με τις επιλογές του νεοεκλεγέντα προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να διορίσει – όπως εκτιμάται- στη θέση του υπουργού Εξωτερικών τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Μάικλ Γουόλς ως Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας καθώς στο παρελθόν έχουν σταθεί υποστηρικτικά απέναντι στους Κούρδους.

Την ανησυχία του εξέφρασε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος είπε ότι ο Τραμπ θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα «στηρίξει το διεθνές δίκαιο» ή αν θα στηρίξει την Ελλάδα και την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: skai.gr

