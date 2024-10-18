Ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, που σκοτώθηκε σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, παραμένει «πηγή έμπνευσης» για όσους πολεμούν το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Ο Παλαιστίνιος ηγέτης «είναι πηγή έμπνευσης για τους μαχητές της αντίστασης στην περιοχή», ανέφερε ο Αμπάς Αραγτσί σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε αφού η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του ηγέτη της. Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση αποτελεί μέρος του αποκαλούμενου «άξονα της αντίστασης» στον οποίο μετέχουν ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν, που βάζουν στο στόχαστρο το Ισραήλ και τους Αμερικανούς συμμάχους του.

Το Ιράν δεν αναγνωρίζει το κράτος του Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό του και μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 ανέδειξε τη στήριξη στον παλαιστινιακό αγώνα σε έναν από τους πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής του.

«Ο αγώνας για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης από την (σ.σ. ισραηλινή) κατοχή είναι πλέον πιο ζωντανός από ποτέ», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών «καταδίκασε σθεναρά (…) τη δολοφονία» του Σινουάρ από το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, από την πλευρά του, είπε ότι ο θάνατος του Σινουάρ «είναι μια σαφής ένδειξη των αδιάκοπων εγκλημάτων του Ισραήλ», σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr. Ο Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε ότι η παλαιστινιακή αντίσταση «δεν θα σταματήσει» με τη δολοφονία του επικεφαλής της Χαμάς.

Την παραμονή του διορισμού του Σινουάρ στην ηγεσία της Χαμάς, τον Αύγουστο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανάρτησε στον ιστότοπό του ένα βίντεο μιας σπάνιας συνάντησής τους, το 2011. Την εποχή εκείνη ο Σινουάρ ήταν μέλος της αντιπροσωπείας της Χαμάς, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Ισμαήλ Χανίγια, ο ηγέτης της που σκοτώθηκε τον Ιούλιο στην κατοικία του στην Τεχεράνη. Σε εκείνη τη συνάντηση ο Χανίγια σύστησε τον Γιαχία Σινουάρ στον αγιατολάχ Χαμενεΐ ως «έναν αδελφό που πέρασε 25 χρόνια σε (ισραηλινές) φυλακές».

