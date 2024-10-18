Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι οι δύο ένοπλοι άνδρες που πέρασαν στο Ισραήλ και σκοτώθηκαν σήμερα από τον ισραηλινό στρατό ήταν μέλη της αδελφότητας.

Οι δύο δράστες ήταν «μέλη της αδελφότητας και συμμετείχαν πάντα σε εκδηλώσεις υποστήριξης στη Γάζα και την αντίσταση» ανέφερε ο εκπρόσωπος της παράταξης, ο Μοάντ αλ Χαουαλντέχ, μία ημέρα αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον ηγέτη της παλαιστινιακής Χαμάς, τον Γιαχία Σινουάρ.

Ο ισραηλινός στρατός νωρίτερα ανέφερε ότι εντόπισε «πολλούς τρομοκράτες» που είχαν διασχίσει τα σύνορα από την Ιορδανία, στα νότια της Νεκράς Θάλασσας. «Στρατιώτες αναπτύχθηκαν στην περιοχή και δύο τρομοκράτες που είχαν ανοίξει πυρ εναντίον τους εξουδετερώθηκαν», αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

