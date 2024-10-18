Ένας Ιάπωνας, που ισχυρίζεται ότι έχει τέσσερις συζύγους και δύο φιλενάδες, δήλωσε ότι θέλει να αποκτήσει τέσσερα παιδιά και να γίνει ο «θεός του γάμου».

Ο 36χρονος Ryuta Watanabe, ο οποίος ζει στο βορειότερο νησί της Ιαπωνίας, το Χοκάιντο, θησαυρίζει από τον μισθό των συζύγων και των φιλενάδων του και δεν έχει εργαστεί τα τελευταία 10 χρόνια. Η πολυγαμία είναι παράνομη στην Ιαπωνία, πράγμα που σημαίνει ότι ένα άτομο δεν μπορεί να παντρευτεί νόμιμα πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα.

Αντίθετα, οι «σύζυγοι» του Watanabe αναγνωρίζονται ως σύντροφοι στα μάτια του νόμου, με βάση τη μακροχρόνια συμβίωση. Ο Watanabe έχει ήδη αποκτήσει 10 παιδιά και ζει με δύο από αυτά, καθώς και με τρεις από τις «συζύγους» του. Οι «γυναίκες» του εργάζονται και βγάζουν χρήματα και ο Watanabe έχει αναλάβει τις δουλειές του σπιτιού. Μαγειρεύει, κάνει όλες τις δουλειές -σφουγγάρισμα, σκούπισμα και ξεσκόνισμα- και, φυσικά, φροντίζει τα παιδιά. Τα μηνιαία έξοδα της οικογένειας είναι, περίπου, 914.000 γιεν (4.676 λίρες).

Ο Watanabe έχει και τέταρτη σύζυγο, αλλά η 24χρονη είναι αποξενωμένη. Σύμφωνα με τη «South China Morning Post», ο Watanabe συναντήθηκε με δύο από τις φίλες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Άρχισε να βγαίνει με πολλές γυναίκες μέσω εφαρμογών γνωριμιών, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, ζούσε με τη βοήθεια της πρόνοιας, αφού πριν από έξι χρόνια μία άλλη σύντροφός του τον είχε εγκαταλείψει. Νωρίτερα φέτος, δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή «Abema Prime»: «Απλώς αγαπώ τις γυναίκες. Όσο αγαπάμε ο ένας τον άλλον δεν θα υπάρξουν προβλήματα».

Ο Watanabe είπε ότι κοιμάται με διαφορετική «σύζυγο» κάθε βράδυ. Καυχιόταν, επίσης, ότι κάνει σεξ περισσότερες από 28 φορές την εβδομάδα και ότι οι σύντροφοί του δεν ζηλεύουν. Έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να «σπάσει» το ρεκόρ απόκτησης παιδιών και να γίνει στη χώρα του ο «θεός του γάμου». «Θέλω να κάνω 54 παιδιά, ώστε το όνομά μου να μείνει στην ιστορία. Ακόμα ψάχνω για νέες συζύγους», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

