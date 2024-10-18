Πούτιν: Οι ΗΠΑ πυροδοτούν εντάσεις και στην Ασία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πυροδοτούν εντάσεις στην Ασία, οι οποίες απειλούν την Ρωσία και την Κίνα δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο ηγέτης του Κρεμλίνου μίλησε σε δημοσιογράφους ενόψει της συνόδου κορυφής των χωρών που ανήκουν στην ομάδα BRICKS, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην ρωσική πόλη Καζάν.

Ο Πούτιν επιθυμεί να οικοδομήσει την ομάδα των BRICS – η οποία έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική - ως ένα ισχυρό αντίβαρο στη Δύση στην παγκόσμια πολιτική και το εμπόριο.

Θα συνεχίσουμε στην Ουκρανία μέχρι να νικήσουμε

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι σαφές πότε η Ρωσία θα υπερισχύσει της Ουκρανίας στον πόλεμο, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις είναι προετοιμασμένες να συνεχίσουν να πολεμούν μέχρι να νικήσουν.

Ο Πούτιν είπε ότι τα ρωσικά στρατεύματα γίνονται όλο και προηγμένα τεχνολογικά σε έναν πόλεμο μεταξύ της Μόσχας και του ΝΑΤΟ, τον οποίο η συμμαχία διεξάγει χρησιμοποιώντας ουκρανικά στρατεύματα.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι δεν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και η συζήτηση για το ενδεχόμενο να το κάνει το Κίεβο είναι μια πολύ επικίνδυνη πρόκληση.

Η Ουκρανία θα πρέπει να άρει την απαγόρευση των συνομιλιών με τη Ρωσία, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σχολιάζοντας πιθανές ρωσο-ουκρανικές διαπραγματεύσεις στη Σαουδική Αραβία.

Η Ρωσία είναι έτοιμη για διάλογο με την Ουκρανία, αλλά στη βάση των όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί, δήλωσε ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφερόμενος στην κοινή πρόταση Κίνας και Βραζιλίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είπε ότι είναι «ισορροπημένη» και μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση για την εξεύρεση λύσης.

Η πρόταση Κίνας –Βραζιλίας, που δημοσιοποιήθηκε τον Μάιο, προτείνει την αποκλιμάκωση της κατάστασης και την επανέναρξη του απευθείας διαλόγου χωρίς να απαιτείται η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφος της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε απορρίψει την πρωτοβουλία αυτή λέγοντας ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Μόσχας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε επίσης ότι η Μόσχα πρέπει να εξασφαλίσει τις συνθήκες για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία, όπως είπε, θα συμβάλει στη διασφάλιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων ασφαλείας της Μόσχας, τα οποία όπως είπε είναι ύψιστης σημασίας στην Ουκρανία και ότι είναι αδύνατον να επιβληθεί μια στρατηγική ήττα κατά της Ρωσίας.

Η Ρωσία είναι πρόθυμη να αναζητήσει συμβιβασμούς μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ

Ο Ρώσος πρόεδρος σχολιάζοντας τις ανησυχίες για έναν πιθανό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, είπε ότι οι συμβιβασμοί μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν είναι δυνατοί, αλλά θα είναι δύσκολο να επιτευχθούν, όπως και ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε οποιεσδήποτε συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, αν αυτές ενδιαφέρονται.

«Αν αυτό είναι ζητούμενο, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας σε επαφή και με τις δύο πλευρές για να βοηθήσουμε να βρεθούν αυτοί οι συμβιβασμοί», είπε.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία έχει επαφές και με το Ισραήλ και με το Ιράν, όπως και την επιθυμία «να σταματήσει αυτή η ατελείωτη ανταλλαγή χτυπημάτων κάποια στιγμή» όπως «και να βρεθούν τέτοιοι τρόποι επίλυσης της κατάστασης που να ικανοποιούν και τις δύο πλευρές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

