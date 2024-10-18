Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ, επιβεβαίωσε την Παρασκευή τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, χαρακτηρίζοντας την είδηση «οδυνηρή και θλιβερή», ωστόσο πρόσθεσε ότι η τρομοκρατική οργάνωση θα είναι «τελικά νικηφόρα» στον αγώνα της.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια επιβεβαίωση της εξόντωσης του ηγέτη της Χαμάς από αξιωματούχο της.

To μέλος του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης διεμήνυσε δε, ότι με κάθε δολοφονία ηγέτη της η Χαμάς γίνεται «δυνατότερη και δημοφιλέστερη».

«Ναι, είναι πολύ οδυνηρό και θλιβερό να χάνεις αγαπημένους ανθρώπους, ειδικά έναν εξαιρετικό ηγέτη όπως ο Γιαχία Σινουάρ, αλλά αυτό για το οποίο είμαστε σίγουροι είναι ότι τελικά θα είμαστε νικητές... Αυτό είναι το αποτέλεσμα για όλους τους ανθρώπους που πολέμησαν για την ελευθερία τους» σημείωσε ο αξιωματούχος της Χαμάς.

«Φαίνεται ότι το Ισραήλ πιστεύει ότι η δολοφονία των ηγετών μας σημαίνει το τέλος του κινήματός μας και του αγώνα του παλαιστινιακού λαού… μπορούν να πιστεύουν ό,τι θέλουν, και δεν είναι η πρώτη φορά που το λένε αυτό», είπε.

«Η Χαμάς είναι ένα απελευθερωτικό κίνημα που καθοδηγείται από ανθρώπους που αναζητούν ελευθερία και αξιοπρέπεια, και αυτό δεν μπορεί να εξαλειφθεί» πρόσθεσε ο Μπασέμ Ναΐμ.

Βίντεο από ισραηλινό drone δείχνει τα τελευταία λεπτά ζωής του Σινουάρ

Ισραηλινό drone εντόπισε τον επικεφαλής της Χαμάς, την ώρα που βρισκόταν τραυματισμένος και καθισμένος σε πολυθρόνα, καλυμμένος από σκόνη, στα ερείπια κτιρίου στη νότια Γάζα, σύμφωνα με βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές αρχές.

Την ώρα που το drone πετούσε κοντά του, ο Σινουάρ φαίνεται να του πετάει ένα ξύλο.

ממצלמת הרחפן: כך נראו השניות האחרונות בחייו של רב המרצחים סינווארhttps://t.co/evaEjoUSUu pic.twitter.com/lQfYyXpVnU — החדשות - N12 (@N12News) October 17, 2024

Έπειτα από εντατικό ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο, τα ισραηλινά στρατεύματα που σκότωσαν τον Σινουάρ αρχικά δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι ο νεκρός ήταν ο υπ' αριθμόν ένα εχθρός της χώρας τους.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες Πληροφοριών περιόριζαν σταδιακά την περιοχή, στην οποία θα μπορούσε να δραστηριοποιείται ο Σινουάρ, επισήμανε ο στρατός χθες, αφού επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του μετά τη λήψη γενετικού υλικού, δακτυλικών αποτυπωμάτων και μέσω των οδοντιατρικών αρχείων.

Όμως αντίθετα με άλλα στελέχη της παλαιστινιακής οργάνωσης που δολοφονήθηκαν από το Ισραήλ, περιλαμβανομένου του στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντεΐφ, που σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στις 13 Ιουλίου, η επιχείρηση στην οποία έπεσε νεκρός ο Σινουάρ δεν ήταν ένα σχεδιασμένο ή στοχευμένο πλήγμα εναντίον του.

Τα ισραηλινά στρατεύματα είδαν τρεις μαχητές να κινούνται μεταξύ κτιρίων και άνοιξαν πυρ εναντίον τους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει ανταλλαγή πυρών. Ο Σινουάρ κατέφυγε σε ένα κατεστραμμένο κτίριο.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, άρματα μάχης έβαλλαν εναντίον του κτιρίου, ενώ εκτοξεύθηκε και πύραυλος.

«Αρχή του τέλους» του πολέμου, ή απλώς το «τέλος της αρχής»;

Η τυχαία δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ την Τετάρτη αντιπροσωπεύει την «αρχή του τέλους» του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζει ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ωστόσο η «αρχή του τέλους» μπορεί να είναι απλώς το «τέλος της αρχής», ανάλογα με το τι θα πράξει ο Ισραηλινός ηγέτης.



Δεν είναι απολύτως σαφές τι εννοούσε ο Νετανιάχου με αυτή τη δήλωση περί «αρχής του τέλους», αλλά και πάλι, δεν ήταν ξεκάθαρο καθόλη τη διάρκεια του πολέμου πώς οι αξιοσημείωτες τακτικές επιτυχίες των IDF μπορούν να οδηγήσουν στο τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς στη Γάζα, στον αφοπλισμό του τρομοκρατικών της δυνάμεων και την επιστροφή των ομήρων.



