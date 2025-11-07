Ο Αμερικανός βιολόγος Τζέιμς Γουάτσον (James Watson), ένας από τους επιστήμονες που ανακάλυψαν τη δομή της διπλής έλικας του DNA, πέθανε σε ηλικία 97 ετών, όπως επιβεβαίωσε το Cold Spring Harbor Laboratory, όπου εργάστηκε και πραγματοποίησε το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής του πορείας.

Ο Γουάτσον τιμήθηκε με Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής το 1962, μαζί με τους Φράνσις Κρικ και Μόρις Γουίλκινς, για την ανακάλυψη που άλλαξε ριζικά την κατανόηση της κληρονομικότητας και άνοιξε τον δρόμο για τη σύγχρονη μοριακή βιολογία. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το DNA αντιγράφεται και μεταφέρει τις γενετικές πληροφορίες.

Ωστόσο, η καριέρα του επισκιάστηκε από δημόσιες δηλώσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις. Το 2019 του αφαιρέθηκαν όλοι οι τιμητικοί τίτλοι από το Cold Spring Harbor Laboratory, μετά την επανάληψη σχολίων του σχετικά με διαφορές στη νοημοσύνη μεταξύ φυλετικών ομάδων, τα οποία αποδοκίμασε ευρέως η επιστημονική κοινότητα.

Παρά τις αντιπαραθέσεις, ο Γουάτσον παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές και αμφιλεγόμενες μορφές της σύγχρονης επιστήμης, συνδέοντας το όνομά του με ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του 20ού αιώνα, την αποκάλυψη της δομής του γενετικού κώδικα.

Πηγή: skai.gr

