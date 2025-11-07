Η μάχη για την Ποκρόβσκ, στην ανατολική Ουκρανία, έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις των τελευταίων μηνών, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις επιδιώκουν εδαφικά κέρδη ενόψει πιθανών διαπραγματεύσεων Τραμπ-Πούτιν. Παρά τις βαριές απώλειες και τα ελάχιστα εδαφικά κέρδη, η Ρωσία πιέζει για έναν συμβολικό θρίαμβο, ενώ το Κίεβο αγωνίζεται να αποτρέψει την πτώση μιας πόλης-κλειδί που θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τη γραμμή του μετώπου, αλλά και το διπλωματικό μέλλον του πολέμου.

Η Ουκρανία δίνει σκληρή μάχη οπισθοφυλακής για να αποτρέψει τη Ρωσία από το να πετύχει τη μεγαλύτερη νίκη της εδώ και σχεδόν δύο ετών, σε μια επίθεση που αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ρωσικός στρατός στο πεδίο.

Περισσότεροι από 300 Ρώσοι στρατιώτες έχουν εισέλθει στην ανατολική πόλη Ποκρόβσκ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μίλησε σε δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Η Ουκρανία έχει στείλει επίλεκτες ειδικές δυνάμεις για να ενισχύσουν τις τακτικές μονάδες που πολεμούν σώμα με σώμα μέσα στην πόλη, ενώ την επιχείρηση επιβλέπει προσωπικά ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Κύριλο Μπουντάνοφ, γεγονός που υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η πτώση της Ποκρόβσκ, στην περιφέρεια Ντόνετσκ, θα αποτελούσε τη σημαντικότερη ρωσική νίκη από την κατάληψη της Αβντιίβκα τον Φεβρουάριο του 2024. Ωστόσο, η μικρή απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων (μόλις 30 χλμ.) φανερώνει τον αργό ρυθμό της ρωσικής προέλασης, που έχει κοστίσει τεράστιες ανθρώπινες απώλειες.

Με τη θερινή ρωσική επίθεση να φτάνει στο τέλος της και τον χειμώνα να πλησιάζει, ο οποίος θα «παγώσει» εκ νέου το μέτωπο, μια νίκη στην Ποκρόβσκ θα είχε περισσότερο ψυχολογικό παρά στρατηγικό αντίκτυπο, τη στιγμή που ο Βλάντιμιρ Πούτιν παραμένει μακριά από την επίτευξη των συνολικών πολεμικών του στόχων.

Η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει την πόλη Ποκρόβσκ για περισσότερο από έναν χρόνο, με τις συγκρούσεις να έχουν ενταθεί από τον Ιούλιο. Πέρα από αυτήν βρίσκονται άλλες ισχυρά οχυρωμένες πόλεις της περιφέρειας Ντόνετσκ, που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο, μεταξύ αυτών το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ.

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει απαιτήσει την πλήρη ουκρανική αποχώρηση από ολόκληρη την περιφέρεια του Ντόνετσκ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ έχει ήδη κηρύξει τις περιοχές Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα ως «αναπόσπαστο» τμήμα της Ρωσίας, χωρίς όμως οι ρωσικές δυνάμεις να έχουν καταφέρει ποτέ να τις καταλάβουν πλήρως.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει τις δύο πλευρές να αποδεχθούν κατάπαυση του πυρός κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών του μετώπου, ώστε να ξεκινήσουν συνομιλίες για ειρηνευτική συμφωνία, πρόταση που ο Ζελένσκι έχει αποδεχθεί, αλλά ο Πούτιν έως τώρα απορρίπτει. Ο Τραμπ εγκατέλειψε μάλιστα το σχέδιο για δεύτερη συνάντηση με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έκριναν ότι η Μόσχα δεν είναι έτοιμη να κάνει ουσιαστικές υποχωρήσεις.

«Είναι πολύ σημαντικό για τη Ρωσία να κάνει ό,τι μπορεί για να καταλάβει την Ποκρόβσκ», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Χρειάζεται να επιδείξουν επιτυχία, για να αναβιώσουν το αφήγημα ότι μπορούν να κατακτήσουν ολόκληρο το Ντονμπάς και έτσι να ωθήσουν τον Τραμπ να μεσολαβήσει για μια συμφωνία με τον Πούτιν».

Ο Ζελένσκι πιέζεται και από τις δύο πλευρές: σε αντίθεση με τον Πούτιν, που δείχνει αδιαφορία για τις απώλειες στρατιωτών, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν μπορεί να υπερασπιστεί κάθε μέτρο εδάφους με βαρύ τίμημα σε ζωές, χωρίς να προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό. Ωστόσο, η εύκολη απώλεια εδαφών θα προσέφερε στη Ρωσία μια ισχυρή προπαγανδιστική νίκη, που θα μπορούσε να διαβρώσει τη στήριξη των συμμάχων της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με αναρτήσεις Ρώσων στρατιωτικών bloggers στο Telegram, μάχες σώμα με σώμα μαίνονται μέσα στην Ποκρόβσκ, με μικρές ομάδες στρατιωτών να προσπαθούν να καταλάβουν μεμονωμένα κτίρια, πληροφορίες που δεν μπορούν να επαληθευθούν ανεξάρτητα.

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι ανέφερε ότι επισκέφθηκε τα στρατεύματα στην περιφέρεια Ντόνετσκ, σημειώνοντας πως οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν να αποσπάσουν ρωσικές μονάδες από την Ποκρόβσκ μέσω αντεπιθέσεων στην κοντινή Ντομπροπίλια.

Συνολικά, η Ρωσία κατέλαβε 3.386 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους το 2025, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg, βασισμένους σε στοιχεία της υπηρεσίας χαρτογράφησης DeepState, που συνεργάζεται με το ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας, δηλαδή 54% περισσότερο σε σχέση με το 2024.

Παρά την ένταση των μαχών, τα εδάφη που έχει κερδίσει η Ρωσία αντιστοιχούν μόλις στο 3% της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας που έχει διεκδικήσει ο Βλάντιμιρ Πούτιν, και μόλις στο 0,6% της συνολικής επικράτειας που επιδίωκε να κατακτήσει κατά την έναρξη της εισβολής το 2022.

Η μάχη για το Ποκρόβσκ είναι τόσο σφοδρή επειδή όποιος ελέγχει την πόλη αποκτά πλεονεκτική, υπερυψωμένη θέση για την εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών βαθύτερα στα εχθρικά εδάφη, δήλωσε ο Άρτεμ Πριμπίλνοφ, εκπρόσωπος της 155ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας που υπερασπίζεται την πόλη.

Το Ποκρόβσκ είναι σιδηροδρομικός κόμβος, τον οποίο η Ρωσία θα μπορούσε να αποκαταστήσει για να επιταχύνει τον ανεφοδιασμό των δυνάμεών της από τις περιοχές που ελέγχει, πρόσθεσε ο Πριμπίλνοφ. Παρόμοιες στρατηγικές επιδιώξεις εξηγούν και τις ρωσικές επιχειρήσεις για την κατάληψη των πόλεων Κουπιάνσκ, Λίμαν και Κοστιαντινίβκα, επίσης σημαντικών σιδηροδρομικών κέντρων.

Οι συγκρούσεις έχουν ισοπεδώσει το Ποκρόβσκ, η οποία ήταν άλλοτε σημαντικό κέντρο εξόρυξης άνθρακα με περισσότερους από 60.000 κατοίκους, αριθμός που έχει μειωθεί σε περίπου 1.300 σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Παρότι η κατάληψη της πόλης δεν αναμένεται να προσφέρει στη Ρωσία καθοριστικό στρατηγικό πλεονέκτημα, λόγω έλλειψης επαρκών εφεδρειών για περαιτέρω προέλαση, η απώλεια του Ποκρόβσκ θα είχε για το Κίεβο αρνητικές συνέπειες στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και στην αντίληψη της διεθνούς κοινότητας για τις προοπτικές νίκης της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον ερευνητή Μίκολα Μπιελέσκοφ του Εθνικού Ινστιτούτου Σπουδών Ασφαλείας του Κιέβου.

Η επιχείρηση της Ρωσίας στο Ποκρόβσκ αποτυπώνει τη νέα στρατηγική της Μόσχας: συνεχής πίεση, μαζική χρήση drones και πρόθεση να υποστεί βαριές απώλειες για την κατάληψη εδαφών.

«Τον τελευταίο χρόνο ο πόλεμος έχει αλλάξει ριζικά», έγραψε ο Πάβλο Παλίσα, πρώην ανώτατος διοικητής και νυν αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Ζελένσκι.

«Δεν υπάρχουν σταθερές γραμμές, κανείς δεν επιβιώνει σε ανοιχτό πεδίο κάτω από τα drones, και ακόμη και η μεταφορά εφοδίων ή η εκκένωση ανθρώπων μοιάζει με ειδική επιχείρηση από μόνη της».



Πηγή: skai.gr

