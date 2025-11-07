Το Ισραήλ παρέλαβε μία ακόμη σορό ομήρου από τη Χαμάς

Ο Ισραηλινός στρατός παρέλαβε τη σορό ενός ακόμη ομήρου από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, το φέρετρο παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό από τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Η σορός θα μεταφερθεί στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για την επίσημη ταυτοποίησή τους.

Πηγή: skai.gr

