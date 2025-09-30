Ανθρώπινα έμβρυα από το DNA κυττάρων του δέρματος

Αμερικανοί επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν ανθρώπινα έμβρυα, χρησιμοποιώντας DNA από δερματικά κύτταρα τα οποία και γονιμοποίησαν με σπερματοζωάρια.

Η νέα τεχνική αυτή μπορεί να αποτελέσει «το κλειδί» της υπογονιμότητας που οφείλεται σε ηλικιακή γήρανση ή ασθένειες, καθώς χρησιμοποιεί σχεδόν οποιοδήποτε κύτταρο του σώματος ως αφετηρία για τη δημιουργία ζωής.

Επιπλέον, θα μπορούσε «να ανοίξει το δρόμο» ώστε ομοφυλοφιλικά ζευγάρια να αποκτήσουν γενετικά συγγενές παιδί.

Ενδεικτικά, θα μπορούσε να βοηθήσει γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας χωρίς βιώσιμα ωάρια, άνδρες με χαμηλή παραγωγή σπέρματος, ή ασθενείς που έχουν υπογονιμότητα μετά από θεραπεία του καρκίνου.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η τεχνική επιτρέπει τη χρήση δερματικών κυττάρων ανδρών, ανοίγοντας τον δρόμο για ομοφυλοφιλικά ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά που θα έχουν γενετικό υλικό και από τους δύο γονείς.

Η μέθοδος αυτή, που βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και απαιτεί σημαντικές επιπρόσθετες μελέτες, βελτιώσεις και πιθανώς έως δέκα χρόνια περαιτέρω έρευνας πριν γίνει εφαρμόσιμη σε κλινικές γονιμότητας, θεωρείται από τους ειδικούς ως σημαντική επιστημονική πρόοδος

Στο πλαίσιο της έρευνας, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications, δημιουργήθηκαν 82 λειτουργικά ωάρια, τα οποία γονιμοποιήθηκαν και ανέπτυξαν τα πρώτα στάδια εμβρύου, χωρίς όμως να προχωρήσουν πέρα από την έκτη ημέρα ανάπτυξης.

Ο καθηγητής Shoukhrat Mitalipov, διευθυντής του Κέντρου Θεραπείας Εμβρυϊκών Κυττάρων και Γονιδίων στο Oregon Health and Science University, δήλωσε πως η ομάδα πέτυχε κάτι που θεωρείτο αδύνατο, αλλά αναγνώρισε ότι χρειάζονται βελτιώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ειδικοί όπως ο καθηγητής Roger Sturmey από το Πανεπιστήμιο του Χαλ τονίζουν τη σημασία της διαφάνειας και της δημόσιας συζήτησης για τις νέες προόδους στην αναπαραγωγική τεχνολογία, ενώ ο καθηγητής Richard Anderson από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου χαρακτηρίζει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων ωαρίων «μεγάλη πρόοδο», επισημαίνοντας παράλληλα τα σημαντικά ζητήματα ασφάλειας που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

