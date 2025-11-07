Η Κάτω Βουλή της Πολωνίας ενέκρινε την άρση της ασυλίας του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σύλληψή του και την άσκηση ποινικών διώξεων για σειρά αδικημάτων, όπως κατάχρηση εξουσίας και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Ζιόμπρο, που διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης από το 2015 έως το 2023 στη συντηρητική κυβέρνηση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), δεν παρέστη στην ψηφοφορία. Επέλεξε να αναχωρήσει στο εξωτερικό, δηλώνοντας πως δεν θα τύχει δίκαιης μεταχείρισης αν παραμείνει στην Πολωνία.

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ έχει ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας για κακοδιαχείριση κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του PiS. Ο Ζιόμπρο, που θεωρείται ο αρχιτέκτονας της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Η μεταρρύθμιση αυτή είχε προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Οι εισαγγελικές αρχές επιδιώκουν να του απαγγείλουν κατηγορίες για 26 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της διασπάθισης πόρων από το Ταμείο Δικαιοσύνης, που προορίζεται για τη στήριξη θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus.

Ο ίδιος ο Ζιόμπρο υποστηρίζει πως αποτελεί θύμα ενός «κυνηγιού μαγισσών» που ενορχηστρώνει η κυβέρνηση, ως αντίποινα για προηγούμενες ενέργειές του κατά προσώπων του περιβάλλοντος Τουσκ, τα οποία κατηγορούνταν για διαφθορά.

Έρευνες διεξάγονται και για πολλούς συνεργάτες του Ζιόμπρο. Ένας εξ αυτών, ο Μαρσίν Ρομανόφσκι, διέφυγε στην Ουγγαρία, όπου του χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, που συναντήθηκε πρόσφατα με τον Ζιόμπρο στη Βουδαπέστη, κατηγόρησε επίσης την πολωνική κυβέρνηση για «πολιτικό κυνήγι μαγισσών». Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης, ο Ζιόμπρο παραμένει στη Βουδαπέστη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.