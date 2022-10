Πέθανε ο γηραιότερος σκύλος στον κόσμο

Η Πέμπλς, η σκυλίτσα που κατείχε το ρεκόρ του γηραιότερου σκύλου στον κόσμο, πέθανε στις αρχές της εβδομάδας σε ηλικία 22 ετών στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες στον ιστότοπό του.

«Η Πέμπλς, ο γηραιότερος σκύλος στον κόσμο, δυστυχώς πέθανε, από φυσικά αίτια και ήρεμα στο σπίτι της, έχοντας γύρω της την οικογένειά της», γράφουν οι άνθρωποι που την είχαν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

Η Πεμπλς, λάτρης της μουσικής κάντρι, πέθανε πέντε μήνες πριν να γιορτάσει τα 23α γενέθλιά της.

