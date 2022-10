ΗΠΑ: «Χάρη» από τον Μπάιντεν στους καταδικασμένους για κατοχή κάνναβης

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι ακύρωσε όλες τις ομοσπονδιακές καταδίκες για απλή κατοχή κάνναβης.

«Κανείς δεν θα πρέπει να φυλακίζεται επειδή απλώς κατανάλωσε ή είχε στην κατοχή του κάνναβη», εκτίμησε ο Μπάιντεν ζητώντας από τους κυβερνήτες των πολιτειών να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και να δώσουν χάρη σε όσους έχουν καταδικαστεί απλώς για κατοχή κάνναβης.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τις δικαστικές και υγειονομικές αρχές να επανεξετάσουν τις ποινές που συνδέονται με τη μαριχουάνα, την ώρα που εξαπλώνεται στις ΗΠΑ το κίνημα για τη νομιμοποίησή της.

