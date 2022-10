Επιμένει στις προκλήσεις η Τουρκία: Βγάζει το γεωτρύπανο Αμπντουλαχαμίτ Χαν στην Ανατολική Μεσόγειο

Η NAVTEX που εκδόθηκε αφορά σε γεωτρήσεις σε περιοχή κοντά στον κόλπο της Αττάλειας και ισχύει από τις 8 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου

Το νέο γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίτ Χαν βάζει στο παιχνίδι η Τουρκία το οποίο βγάζει στην ανατολική Μεσόγειο, έπειτα από NAVTEX που εξέδωσε σήμερα, Παρασκευή.

Η NAVTEX που εκδόθηκε αφορά σε γεωτρήσεις σε περιοχή κοντά στον κόλπο της Αττάλειας, στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε την NAVTEX που προβλέπει την ανάπτυξη του πλωτού γεωτρύπανου της Τουρκίας, Αμπντούλχαμίτ Χαν και άλλων συνοδευτικών πλοίων για γεωτρήσεις που θα ξεκινήσουν το Σάββατο 8 Οκτωβρίου. Το γεωτρύπανο θα παραμείνει στο σημείο έως την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022.

Η NAVTEX έρχεται την ώρα που τα πνεύματα έχουν οξυνθεί ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σην Σύνοδο στην Πράγα.

Αναλυτικά η NAVTEX:



TURNHOS N/W : 0974/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-10-2022 11:32)TURNHOS N/W : 0974/22

MEDITERRANEAN SEA

DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 08 OCT-07 NOV 22 IN YÖRÜKLER-1 AREA BOUNDED BY;

36 03.87 N – 031 54.26 E

36 05.88 N – 031 54.23 E

36 05.90 N – 031 56.70 E

36 03.90 N – 031 56.73 E

10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 072159Z NOV 22.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.